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США ввели санкции против российской IT-компании Aeza Group

Ведомости

Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) ввело санкции против российской IT-компании Aeza Group, четырех представителей ее руководства и двух дочерних компаний. Об этом говорится в сообщении на сайте американского ведомства.

Такое решение было принято в связи с тем, что компания якобы оказывает услуги хостинга «в поддержку преступной деятельности в киберпространстве, нацеленной на жертв в США и других частях мира», говорится в сообщении. По данным минфина США, Aeza Group продает доступ к специализированным серверам, которые помогают киберпреступникам избегать обнаружения и противостоять попыткам правоохранительных органов пресечь их преступную деятельность.

Введение санкций против компании предполагает блокировку всего имущества указанных лиц, которое находится в США. Кроме того, блокируются также любые юрлица, которые принадлежат, прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, на 50% или более одному или нескольким указанным лицам. Нарушение санкций США может привести к привлечению к гражданской или уголовной ответственности.

15 января США ввели санкции против российских структур, связанных с оборонным сектором. В санкционный лист вошли «Тактическое ракетное вооружение», «Военторг», «Барнаултрансмаш». Кроме того, в перечне находятся и те компании, которые «поддерживают военно-промышленную базу» России.

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