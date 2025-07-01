США ввели санкции против российской IT-компании Aeza Group

Введение санкций против компании предполагает блокировку всего имущества указанных лиц, которое находится в США. Кроме того, блокируются также любые юрлица, которые принадлежат, прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, на 50% или более одному или нескольким указанным лицам. Нарушение санкций США может привести к привлечению к гражданской или уголовной ответственности.