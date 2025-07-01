Алиев и Зеленский договорились провести заседание межправкомиссии в Баку
В ходе телефонного разговора президенты Украины и Азербайджана Владимир Зеленский и Ильхам Алиев договорились в скором времени провести заседание межправительственной комиссии двух стран в Баку. Об этом сообщили на сайте азербайджанского лидера.
Главы государств обсудили перспективы двусторонних отношений Баку и Киева, а также выразили взаимную поддержку территориальной целостности и суверенитета двух стран.
Зеленский 1 июля сообщил в своем Telegram-канале, что в ходе разговора с Алиевым он выразил соболезнования в связи со смертью братьев Сафаровых, которые умерли в Екатеринбурге после задержания по делу о покушениях и убийствах. Зеленский заявил, что со своей стороны выразил «четкую поддержку со стороны Украины в ситуации, когда Россия издевается над гражданами Азербайджана».
28 июня сотрудники Следственного комитета (СК) России провели задержания в Екатеринбурге в рамках расследования убийств прошлых лет. По этому делу были задержаны представители азербайджанской диаспоры. Баку ответил на действия российских силовиков резко.
Азербайджан отменил в стране все мероприятия, организованные Россией, делегация парламента страны отказалась от визита в Москву. 30 июня азербайджанские силовики провели обыски в редакции «Sputnik Азербайджан». 1 июля два российских журналиста – глава редакции «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов – были арестованы на четыре месяца за продолжение работы без аккредитации СМИ.