Алиев и Зеленский договорились провести заседание межправкомиссии в Баку

Зеленский 1 июля сообщил в своем Telegram-канале, что в ходе разговора с Алиевым он выразил соболезнования в связи со смертью братьев Сафаровых, которые умерли в Екатеринбурге после задержания по делу о покушениях и убийствах. Зеленский заявил, что со своей стороны выразил «четкую поддержку со стороны Украины в ситуации, когда Россия издевается над гражданами Азербайджана».