СМИ: в Екатеринбурге задержали главу азербайджанской диаспоры Шыхлински
В Екатеринбурге возле торгового центра «Баку плаза» задержали главу азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински и его сына Мутвалы. Об этом сообщает Е1.ru.
Издание опубликовало видео, где сотрудники правоохранительных органов уложили Шыхлински лицом на асфальт. Видно, что у его машины разбиты стекла. Собеседник Е1.ru рассказал, что его задержание может быть связано с убийствами Юниса Пашаева в 2001 г. и Икрама Гаджиева в 2011 г.
Позже издание сообщило, что Шыхлински отпустили после допроса. Однако его отца Шахина задержали.
28 июня сотрудники Следственного комитета (СК) России задержали в Екатеринбурге этнических азербайджанцев, подозреваемых в убийствах, совершенных с 2001 по 2011 г.
«РИА Новости» со ссылкой на представителей силовых структур сообщило, что члены организованной преступной группировки (ОПГ), которых задержали сотрудники СК, причастны к массовому отравлению алкоголем в регионе и гибели 44 человек в 2021 г. Собеседник агентства рассказал, что, помимо этого, группировка владела рядом киосков, в которых продавалась контрафактная табачная продукция.