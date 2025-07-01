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СМИ: в Екатеринбурге задержали главу азербайджанской диаспоры Шыхлински

Ведомости

В Екатеринбурге возле торгового центра «Баку плаза» задержали главу азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински и его сына Мутвалы. Об этом сообщает Е1.ru.

Издание опубликовало видео, где сотрудники правоохранительных органов уложили Шыхлински лицом на асфальт. Видно, что у его машины разбиты стекла. Собеседник Е1.ru рассказал, что его задержание может быть связано с убийствами Юниса Пашаева в 2001 г. и Икрама Гаджиева в 2011 г.

Позже издание сообщило, что Шыхлински отпустили после допроса. Однако его отца Шахина задержали.

28 июня сотрудники Следственного комитета (СК) России задержали в Екатеринбурге этнических азербайджанцев, подозреваемых в убийствах, совершенных с 2001 по 2011 г.

«РИА Новости» со ссылкой на представителей силовых структур сообщило, что члены организованной преступной группировки (ОПГ), которых задержали сотрудники СК, причастны к массовому отравлению алкоголем в регионе и гибели 44 человек в 2021 г. Собеседник агентства рассказал, что, помимо этого, группировка владела рядом киосков, в которых продавалась контрафактная табачная продукция.

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