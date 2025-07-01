СМИ: в Екатеринбурге задержали главу азербайджанской диаспоры Шыхлински

Издание опубликовало видео, где сотрудники правоохранительных органов уложили Шыхлински лицом на асфальт. Видно, что у его машины разбиты стекла. Собеседник Е1.ru рассказал, что его задержание может быть связано с убийствами Юниса Пашаева в 2001 г. и Икрама Гаджиева в 2011 г.