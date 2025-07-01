Карты «Мир» могут начать использовать в Сербии после завершения ряда проектов

В Сербии есть только один банк, которым полностью владеет государство, – «Поштанска штедионица». Большинство организаций принадлежит компаниям со штаб-квартирами в странах ЕС: Banca Intesa, Raiffeisen bank, OTP bank, Eurobank. Кроме того, контрольный пакет акций Сербия сохранила в «Српска банка». В мае 2025 г. власти страны заявили о формальном подключении к SEPA, однако юридически проект можно будет считать завершенным не раньше весны 2026 г.