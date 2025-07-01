Карты «Мир» могут начать использовать в Сербии после завершения ряда проектов
Сербия сможет рассмотреть вопрос использования в стране карт «Мир» только после того, как завершит некоторые крупные проекты, уже начатые нацбанком. Речь идет в том числе о вступлении государства в Единую зону платежей в евро (SEPA), передает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный банк Сербии (НБС).
«Национальные системы банковских карт для их применения за границей как правило, устанавливают сотрудничество с глобальными системами с самой большой сетью в мире - Visa, Mastercard, UnionPay, Discover. НБС установил сотрудничество с системами UnionPay и Discover», – отметили в пресс-службе. В сообщении также подчеркнуто, что сложные проекты могут вестись в течение нескольких лет.
В Сербии есть только один банк, которым полностью владеет государство, – «Поштанска штедионица». Большинство организаций принадлежит компаниям со штаб-квартирами в странах ЕС: Banca Intesa, Raiffeisen bank, OTP bank, Eurobank. Кроме того, контрольный пакет акций Сербия сохранила в «Српска банка». В мае 2025 г. власти страны заявили о формальном подключении к SEPA, однако юридически проект можно будет считать завершенным не раньше весны 2026 г.