Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Захарова: Баку все еще не позволяет дипломатам посетить арестованных россиян

Ведомости

В настоящее время Азербайджан все еще не предоставил дипломатам права посетить арестованных россиян, включая журналистов. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«Мы запросили, конечно, и возможность посещения российских граждан сотрудниками консульского отдела посольства.<…> К сожалению, на данный момент возможность посещения российских граждан, в том числе и журналистов российского средства массовой информации, не предоставлена», – сказала Захарова.

По ее словам, в России рассчитывают, что желающие испортить двусторонние отношения воздержатся от дальнейших провокационных шагов, которых «уже было немало» и которые «наносят серьезный ущерб межгосударственным отношениям». МИД РФ призывает Баку предпринять меры по возвращению к уровню межгосударственных отношений, сформулированному в официальных документах. Захарова напомнила, что речь идет об уровне стратегического союзничества.

«Убеждены, что все возникающие вопросы необходимо решать в партнерском ключе с задействованием имеющихся политико-дипломатических каналов. Именно такой подход, а не искусственное нагнетание конфронтации, на деле служили бы коренным интересом народов двух стран», – подчеркнула дипломат.

27 июня в Екатеринбурге в ходе задержаний представителей азербайджанской диаспоры в рамках расследования дела о заказных убийствах, совершенных в 2000-2010 гг., умерли двое подозреваемых – Зияддин и Гусейн Сафаровы. По данным Следственного комитета (СК) России, смерть одного из фигурантов наступила в результате сердечной недостаточности, а причины смерти второго выясняются. При этом генпрокуратура Азербайджана, после того как тела погибших братьев Сафаровых были переданы азербайджанской стороне, обнаружила на них травмы. В республике возбудили дело об умышленном убийстве. МИД Азербайджана призвал Москву провести расследование и привлечь к ответственности лиц, совершивших насилие.

После этого в Баку задержали несколько журналистов. Суд арестовал на четыре месяца исполнительного директора бакинского филиала информационного агентства «Россия сегодня» («Sputnik Азербайджан») Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Кроме того, были задержаны 10 россиян, среди которых айтишники, туристы и студенты. Их обвинили в наркотрафике и кибермошенничестве и также арестовали на четыре месяца. На кадрах из зала суда задержанные россияне были с синяками на лицах.

2 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что контакты России и Азербайджана в данный момент осуществляются между председателем СКР Александром Бастрыкиным и генпрокурором Азербайджана Кямраном Алиевым.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных