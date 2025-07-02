Захарова: Баку все еще не позволяет дипломатам посетить арестованных россиян

После этого в Баку задержали несколько журналистов. Суд арестовал на четыре месяца исполнительного директора бакинского филиала информационного агентства «Россия сегодня» («Sputnik Азербайджан») Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Кроме того, были задержаны 10 россиян, среди которых айтишники, туристы и студенты. Их обвинили в наркотрафике и кибермошенничестве и также арестовали на четыре месяца. На кадрах из зала суда задержанные россияне были с синяками на лицах.