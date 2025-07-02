Захарова: Баку все еще не позволяет дипломатам посетить арестованных россиян
В настоящее время Азербайджан все еще не предоставил дипломатам права посетить арестованных россиян, включая журналистов. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.
«Мы запросили, конечно, и возможность посещения российских граждан сотрудниками консульского отдела посольства.<…> К сожалению, на данный момент возможность посещения российских граждан, в том числе и журналистов российского средства массовой информации, не предоставлена», – сказала Захарова.
По ее словам, в России рассчитывают, что желающие испортить двусторонние отношения воздержатся от дальнейших провокационных шагов, которых «уже было немало» и которые «наносят серьезный ущерб межгосударственным отношениям». МИД РФ призывает Баку предпринять меры по возвращению к уровню межгосударственных отношений, сформулированному в официальных документах. Захарова напомнила, что речь идет об уровне стратегического союзничества.
«Убеждены, что все возникающие вопросы необходимо решать в партнерском ключе с задействованием имеющихся политико-дипломатических каналов. Именно такой подход, а не искусственное нагнетание конфронтации, на деле служили бы коренным интересом народов двух стран», – подчеркнула дипломат.
27 июня в Екатеринбурге в ходе задержаний представителей азербайджанской диаспоры в рамках расследования дела о заказных убийствах, совершенных в 2000-2010 гг., умерли двое подозреваемых – Зияддин и Гусейн Сафаровы. По данным Следственного комитета (СК) России, смерть одного из фигурантов наступила в результате сердечной недостаточности, а причины смерти второго выясняются. При этом генпрокуратура Азербайджана, после того как тела погибших братьев Сафаровых были переданы азербайджанской стороне, обнаружила на них травмы. В республике возбудили дело об умышленном убийстве. МИД Азербайджана призвал Москву провести расследование и привлечь к ответственности лиц, совершивших насилие.
После этого в Баку задержали несколько журналистов. Суд арестовал на четыре месяца исполнительного директора бакинского филиала информационного агентства «Россия сегодня» («Sputnik Азербайджан») Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Кроме того, были задержаны 10 россиян, среди которых айтишники, туристы и студенты. Их обвинили в наркотрафике и кибермошенничестве и также арестовали на четыре месяца. На кадрах из зала суда задержанные россияне были с синяками на лицах.
2 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что контакты России и Азербайджана в данный момент осуществляются между председателем СКР Александром Бастрыкиным и генпрокурором Азербайджана Кямраном Алиевым.