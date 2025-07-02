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Bloomberg узнал о давлении НАТО на США по вопросу оружия для Украины

Ведомости

Страна – член НАТО оказывает давление на Вашингтон по поводу приостановки Пентагоном части военной помощи Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника.

«Один из союзников по НАТО оказывает давление на министерство обороны [США], требуя пересмотреть этот шаг», – говорится в материале.

Как заявил сенатор-демократ Ричард Блюменталь в комментарии агентству, «угрозы» в Индо-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке есть, но Вашингтону следует «производить больше, а не удерживать поставки от Украины». Блюменталь считает, что этот шаг противоречит цели президента США Дональда Трампа по прекращению боев и дает России преимущество.

1 июля издание Politico написало о том, что США приостанавливают поставки некоторого вооружения на Украину. Позже представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC эту информацию, отметив, что решение было принято для того, чтобы «поставить интересы Америки на первое место».

Официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс позже уточнила, что США прекратили военную помощь Украине лишь частично, было принято решение по одному отдельному аспекту. По ее словам, это не должно отразиться на мирных переговорах по урегулированию конфликта.

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