Bloomberg узнал о давлении НАТО на США по вопросу оружия для Украины

Как заявил сенатор-демократ Ричард Блюменталь в комментарии агентству, «угрозы» в Индо-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке есть, но Вашингтону следует «производить больше, а не удерживать поставки от Украины». Блюменталь считает, что этот шаг противоречит цели президента США Дональда Трампа по прекращению боев и дает России преимущество.