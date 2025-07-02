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В РПЦ назвали лишение митрополита Онуфрия гражданства Украины политическим актом

Ведомости

Решение о лишении митрополита Онуфрия украинского гражданства является политическим актом, принятым с целью оказать давление на паству украинской церкви. Об этом заявил глава синодального отдела Московского патриархата РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Лишение гражданства митрополита Онуфрия – не просто юридическая мера, направленная против гражданина Украины. Это жесткий политический акт с целью оказать давление не на одного человека, но на всю многомиллионную паству украинской церкви», – написал он в Telegram.

По его словам, точная правовая оценка этого шага еще впереди, такое действие является «продолжением гонений на Церковь и верующих людей, составляющих большинство граждан Украины».

2 июля президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства страны митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрия (Орест Березовский). Решение было принято в связи с получением им гражданства РФ в 2002 г. и неуведомлением об этом.

В службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что Онуфрий поддерживал связь с Русской православной церковью, а также «противодействовал получению канонической независимости украинской церкви».

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