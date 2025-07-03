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МИД: отношения России и Азербайджана носят характер стратегического союзничества

Ведомости

Отношения России и Азербайджана носят характер стратегического союзничества. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

«Безусловно, есть те силы, которым это не нравится», – подчеркнула дипломат (цитата по ТАСС).

Обострение отношений Москвы и Баку произошло после задержания более 50 уроженцев Азербайджана в России 27 июня. Они проходили по уголовным делам, связанным с убийствами, совершенными с 2001 по 2011 г. Двое из задержанных скончались. МИД Азербайджана призвал Россию разобраться в ситуации. 1 июля в республике прошли демонстративные аресты россиян, которых обвиняют якобы в онлайн-продаже наркотических веществ из Ирана и киберпреступлениях. В связи с текущей обстановкой МИД РФ призвал граждан взвешенно подходить к решению о поездке в Азербайджан.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что обсуждение текущих взаимоотношений стран идет между главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным и генеральным прокурором Азербайджана Камраном Алиевым.

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