Великобритания объявила о восстановлении дипотношений с Сирией
Лондон восстанавливает дипломатические отношения с Сирией, заявил британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми. Его слова приводятся на сайте правительства Великобритании.
Министр иностранных дел посетил Дамаск 5 июля. Это произошло спустя восемь месяцев после падения режима Башара Асада, а министерский визит в страну стал первым за последние 14 лет, говорится в заявлении.
«После более чем десятилетия конфликта у сирийского народа появилась новая надежда. Великобритания восстанавливает дипломатические отношения, потому что в наших интересах поддержать новое правительство в выполнении его обязательств по построению стабильного, более безопасного и процветающего будущего для всех сирийцев», – сказал министр.
30 июня президент США Дональд Трамп подписал указ о прекращении действия санкционной программы против Сирии, подчеркнув поддержку мирного урегулирования и стабильности в регионе. В документе при этом сохраняются ограничения в отношении Башара Асада, его окружения, нарушителей прав человека, наркоторговцев, лиц, связанных с химическим оружием, а также террористической организации ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ) (организация признана террористической и запрещена в РФ) и иранских прокси-групп.
В конце мая Совет Европейского союза также принял правовые акты, официально утверждающие решение о снятии экономических санкций с Сирии. Из списка исключили 24 пункта, в частности Центробанк страны и компании, которые работают в сфере нефтедобычи и переработки хлопка.