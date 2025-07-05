Великобритания объявила о восстановлении дипотношений с Сирией

30 июня президент США Дональд Трамп подписал указ о прекращении действия санкционной программы против Сирии, подчеркнув поддержку мирного урегулирования и стабильности в регионе. В документе при этом сохраняются ограничения в отношении Башара Асада, его окружения, нарушителей прав человека, наркоторговцев, лиц, связанных с химическим оружием, а также террористической организации ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ) (организация признана террористической и запрещена в РФ) и иранских прокси-групп.