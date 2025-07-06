Собянин заявил об уничтожении шести летевших на Москву беспилотников
Силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России сбили шесть беспилотников, при помощи которых противник намеревался атаковать цели в Москве. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что на месте падения обломков вражеских дронов работают специалисты экстренных служб.
5 июля Минобороны сообщило об уничтожении пяти беспилотных летательных аппаратов в небе над Московским регионом, два из которых направлялись в сторону столицы.
6 июля российское оборонное ведомство доложило, что дежурные системы противовоздушной обороны ликвидировали 39 украинских беспилотников самолетного типа над шестью регионами. БПЛА были сбиты с 08:30 до 14:00 мск над Брянской, Орловской, Тульской, Белгородской, Курской и Калужской областями.