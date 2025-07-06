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Минобороны заявило об уничтожении и перехвате 48 украинских дронов

Ведомости

В период с 14:20 до 19:30 по московскому времени средствами противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России были ликвидированы и перехвачены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В частности, 13 БПЛА были уничтожены над территорией Калужской области, 10 – над Брянской областью, 9 – над Московским регионом, включая 6 БПЛА, которые направлялись в сторону Москвы.

Также были перехвачены 6 БПЛА над Белгородской областью, 6 – над Смоленской областью, 2 – над Ленинградской областью, 1 – над Курской областью и 1 – над Новгородской областью.

О предотвращении атаки летевших на Москву дронов противника ранее сообщал мэр столицы Сергей Собянин. В этот же день в Белгородской области при атаке украинских БПЛА погибли два человека, сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков.

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