Минобороны заявило об уничтожении и перехвате 48 украинских дронов
В период с 14:20 до 19:30 по московскому времени средствами противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России были ликвидированы и перехвачены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
В частности, 13 БПЛА были уничтожены над территорией Калужской области, 10 – над Брянской областью, 9 – над Московским регионом, включая 6 БПЛА, которые направлялись в сторону Москвы.
Также были перехвачены 6 БПЛА над Белгородской областью, 6 – над Смоленской областью, 2 – над Ленинградской областью, 1 – над Курской областью и 1 – над Новгородской областью.