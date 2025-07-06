Минобороны заявило об уничтожении и перехвате 48 украинских дронов

В период с 14:20 до 19:30 по московскому времени средствами противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России были ликвидированы и перехвачены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.