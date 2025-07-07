Володин пообещал не затягивать с утверждением нового министра транспорта

По закону, председатель Госдумы незамедлительно информирует депутатов о внесенных документах. Парламентарии принимают решение об утверждении или отклонении такой кандидатуры не позже, чем через неделю после их представления. Процедура подразумевает предварительное обсуждение кандидатуры в профильном комитете, а после – рассмотрение на пленарном заседании, по результатам которого принимается постановление.