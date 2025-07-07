Володин пообещал не затягивать с утверждением нового министра транспорта
Депутаты Госдумы начнут рассматривать кандидатуру на пост министра транспорта сразу после того, как она будет внесена председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Этот вопрос должен быть рассмотрен в июле, сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Затягивать не будем, но обсудим ее [кандидатуру] всесторонне. Направление важное, от эффективности решения задач в сфере развития транспорта многое зависит. Это одно из ключевых министерств», – сказал Володин (цитата по «РИА Новости»).
Спикер ГД объяснил, что, согласно ст. 112 Конституции и ст. 10 федерального конституционного закона «О правительстве Российской Федерации», председатель правительства должен внести на утверждение в нижнюю палату парламента кандидатуру претендента на должность федерального министра не позднее недели со дня появления вакансии.
По закону, председатель Госдумы незамедлительно информирует депутатов о внесенных документах. Парламентарии принимают решение об утверждении или отклонении такой кандидатуры не позже, чем через неделю после их представления. Процедура подразумевает предварительное обсуждение кандидатуры в профильном комитете, а после – рассмотрение на пленарном заседании, по результатам которого принимается постановление.
7 июля президент России Владимир Путин подписал указ, освобождающий Романа Старовойта от должности министра транспорта, которую он занимал с мая 2024 г. Исполняющим обязанности главы Минтранса был назначен заместитель главы ведомства, бывший губернатор Новгородской области Андрей Никитин. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Никитин стал лучшей кандидатурой для этой должности, т. к. будет способствовать выполнению задач и функций ведомства. Представитель Кремля также уточнил, что отставка экс-министра транспорта Романа Старовойта не связана с утратой доверия.