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Володин пообещал не затягивать с утверждением нового министра транспорта

Ведомости

Депутаты Госдумы начнут рассматривать кандидатуру на пост министра транспорта сразу после того, как она будет внесена председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Этот вопрос должен быть рассмотрен в июле, сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Затягивать не будем, но обсудим ее [кандидатуру] всесторонне. Направление важное, от эффективности решения задач в сфере развития транспорта многое зависит. Это одно из ключевых министерств», – сказал Володин (цитата по «РИА Новости»).

Спикер ГД объяснил, что, согласно ст. 112 Конституции и ст. 10 федерального конституционного закона «О правительстве Российской Федерации», председатель правительства должен внести на утверждение в нижнюю палату парламента кандидатуру претендента на должность федерального министра не позднее недели со дня появления вакансии.

По закону, председатель Госдумы незамедлительно информирует депутатов о внесенных документах. Парламентарии принимают решение об утверждении или отклонении такой кандидатуры не позже, чем через неделю после их представления. Процедура подразумевает предварительное обсуждение кандидатуры в профильном комитете, а после – рассмотрение на пленарном заседании, по результатам которого принимается постановление.

7 июля президент России Владимир Путин подписал указ, освобождающий Романа Старовойта от должности министра транспорта, которую он занимал с мая 2024 г. Исполняющим обязанности главы Минтранса был назначен заместитель главы ведомства, бывший губернатор Новгородской области Андрей Никитин. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Никитин стал лучшей кандидатурой для этой должности, т. к. будет способствовать выполнению задач и функций ведомства. Представитель Кремля также уточнил, что отставка экс-министра транспорта Романа Старовойта не связана с утратой доверия.

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