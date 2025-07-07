Москалькова: омбудсмен Азербайджана ответила на вопрос о задержанных россиянах

О том, что Москалькова направила обращение Алиевой в связи с задержанием в Баку граждан России, включая сотрудников редакции «Sputnik Азербайджан» и IT-специалистов, стало известно 3 июля. В тексте российский омбудсмен выразила «глубокую обеспокоенность» обстоятельствами задержания, указав на применение физической силы и нарушение консульских прав. В частности, в письме упоминается случай программиста Ильи Безуглого, чье задержание, по утверждению родственников, «происходило в обстановке, схожей с похищением». Особое внимание уполномоченный обратила на состояние здоровья одного из задержанных – Игоря Картавых, страдающего сахарным диабетом. По поступившей информации, ему не была оказана необходимая медицинская помощь.