Газета
Телеграм
Главная / Политика /

МИД Франции: ЕС готовит самые масштабные санкции против России за три года

Ведомости

Европейский союз (ЕС) в ближайшее время введет новый пакет ограничений в отношении России, который станет самым масштабным с начала конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

По его словам, инициатива разработана на основе французских предложений и в тесной координации с американскими сенаторами. «ЕС готовится ввести самые жесткие санкции за последние три года», – подчеркнул Барро (цитата по «РИА Новости»).

Как уточнил министр, меры будут нацелены в первую очередь на сокращение нефтяных доходов России, а также на ограничение деятельности российских финансовых структур и их иностранных посредников.

1 июля премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел телефонный разговор с главой правительства Испании Педро Санчесом. В ходе разговора он заявил, что страна заблокирует 18-й пакет рестрикций Евросоюза (ЕС), направленных против России, если Словакии не предоставят гарантии минимизации последствий остановки импорта в республику российского газа.

В ночь на 27 июня глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что саммит Евросоюза не смог утвердить 18-й пакет санкций. 23 июня министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто говорил, что Венгрия и Словакия не поддержали 18-й пакет антироссийских санкций, так как рестрикции подразумевают запрет на применение природного газа и нефти из РФ, что невыгодно в том числе для Будапешта и Братиславы.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных