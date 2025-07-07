МИД Франции: ЕС готовит самые масштабные санкции против России за три года

В ночь на 27 июня глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что саммит Евросоюза не смог утвердить 18-й пакет санкций. 23 июня министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто говорил, что Венгрия и Словакия не поддержали 18-й пакет антироссийских санкций, так как рестрикции подразумевают запрет на применение природного газа и нефти из РФ, что невыгодно в том числе для Будапешта и Братиславы.