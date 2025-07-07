МИД Франции: ЕС готовит самые масштабные санкции против России за три года
Европейский союз (ЕС) в ближайшее время введет новый пакет ограничений в отношении России, который станет самым масштабным с начала конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
По его словам, инициатива разработана на основе французских предложений и в тесной координации с американскими сенаторами. «ЕС готовится ввести самые жесткие санкции за последние три года», – подчеркнул Барро (цитата по «РИА Новости»).
Как уточнил министр, меры будут нацелены в первую очередь на сокращение нефтяных доходов России, а также на ограничение деятельности российских финансовых структур и их иностранных посредников.
1 июля премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел телефонный разговор с главой правительства Испании Педро Санчесом. В ходе разговора он заявил, что страна заблокирует 18-й пакет рестрикций Евросоюза (ЕС), направленных против России, если Словакии не предоставят гарантии минимизации последствий остановки импорта в республику российского газа.
В ночь на 27 июня глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что саммит Евросоюза не смог утвердить 18-й пакет санкций. 23 июня министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто говорил, что Венгрия и Словакия не поддержали 18-й пакет антироссийских санкций, так как рестрикции подразумевают запрет на применение природного газа и нефти из РФ, что невыгодно в том числе для Будапешта и Братиславы.