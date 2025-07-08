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EUobserver: администрация Трампа уже работает над «сменой режимов» в Европе

Ведомости

Администрация Дональда Трампа разрабатывает планы по «смене режимов» в странах Европейского союза, опираясь на поддержку крайне правых партий. Об этом сообщает портал EUObserver.

Журналист Каролин Де Грюйтер проанализировала статью советника бюро по вопросам демократии, прав человека и труда госдепартамента США Самуэля Самсона. В ней автор утверждает, что Европа стала «очагом цензуры, массовой миграции и ограничений свободы вероисповедания». По его мнению, эти «тревожные тенденции» лишь усилились за последние годы, что ставит под угрозу трансатлантическое партнерство.

«Для этого он хочет объединить всех союзников Америки на американских условиях, то есть превратить Европу и таких союзников, как Канада и Мексика, в вассалов США», – поясняется в материале.

Издание подчеркивает, что западный блок под руководством Трампа не ориентирован на ценности или демократию. Главная цель Вашингтона – сдержать рост влияния Китая.

Именно поэтому администрация Трампа активно продвигает своих сторонников, особенно в Европе, где оказывает поддержку крайне правым силам. EUObserver считает, что поэтому Вашингтон принуждает своих союзников, особенно в Европе, к подчинению.

Отмечается, что на всех европейских выборах американский лидер активно поддерживает крайне правых кандидатов – кандидата в президенты от партии «Право и справедливость» Кароля Навроцкого в Польше, лидера «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель в Германии, крайне правого активиста Джорджа Симиона в Румынии.

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