EUobserver: администрация Трампа уже работает над «сменой режимов» в Европе

Журналист Каролин Де Грюйтер проанализировала статью советника бюро по вопросам демократии, прав человека и труда госдепартамента США Самуэля Самсона. В ней автор утверждает, что Европа стала «очагом цензуры, массовой миграции и ограничений свободы вероисповедания». По его мнению, эти «тревожные тенденции» лишь усилились за последние годы, что ставит под угрозу трансатлантическое партнерство.