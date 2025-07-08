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ГК «Ташир» потребовала от правоохранителей Армении соблюдать законы

Ведомости

Группа компаний «Ташир», принадлежащая предпринимателю Самвелу Карапетяну, призвала сотрудников правоохранительных органов Армении соблюдать законодательство страны и действовать только в его рамках. Это заявление ГК на фоне обысков в офисе ЗАО «Электросети Армении» передает агентство «Sputnik Армения».

«Группа "Ташир" остается приверженной принципам открытости, законности и конструктивного диалога и призывает правоохранительные органы действовать строго в рамках Конституции и Уголовно-процессуального кодекса, исключая любые элементы давления», – говорится в публикации.

В компании также полагают, что последние события имеют политическую подоплеку. Сотрудники «Электрических сетей Армении» же оказывают полное содействие следственным органам в рамках закона, по данным ГК.

3 июля парламент Армении принял закон, позволяющий национализировать компанию Карапетяна, уголовное дело против которого возбуждено после его выступления в защиту Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне жестких высказываний властей в адрес высших иерархов. 17 июня в его доме прошли обыски, а на следующий день Самвела Карапетяна арестовали на два месяца по обвинению в призывах к свержению власти. Бизнесмен не признает вину, его адвокат Лиана Гаспарян считает незаконным судебное решение.

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