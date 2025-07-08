ГК «Ташир» потребовала от правоохранителей Армении соблюдать законы

3 июля парламент Армении принял закон, позволяющий национализировать компанию Карапетяна, уголовное дело против которого возбуждено после его выступления в защиту Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне жестких высказываний властей в адрес высших иерархов. 17 июня в его доме прошли обыски, а на следующий день Самвела Карапетяна арестовали на два месяца по обвинению в призывах к свержению власти. Бизнесмен не признает вину, его адвокат Лиана Гаспарян считает незаконным судебное решение.