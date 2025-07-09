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Захарова: Россия хочет видеть Украину процветающей и стабильной

Ведомости

Намерение Запада заключается в том, чтобы использовать Украину в качестве инструмента, в то время как Россия хочет видеть в соседнем государстве стабильность и процветание. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Как мы теперь видим, умеющие оценивать инвестиционные риски американцы решили скорректировать план и не вкладываться в то, что, конечно, является абсолютно бесперспективным», – подчеркнула она.

Захарова также отметила, что возобновление поставок американского оружия Киеву не помогает урегулировать конфликт дипломатическим путем, хотя именно к нему стороны призывает мировое сообщество. Речь шла о том, что власти США в начале июля объявили о приостановке поставок вооружений. Уже 8 июля американский лидер Дональд Трамп заявил на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, что Вашингтон предоставит Киеву дополнительное вооружение преимущественно оборонительного характера.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, государства, которые продолжают поставки оружия на Украину, должны знать, что ВСУ используют его для убийства детей. Так она прокомментировала украинские обстрелы по городскому пляжу в Курске вечером 8 июля, в результате которых три человека погибли на месте, а шестеро, включая ребенка, пострадали.

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