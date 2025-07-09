Захарова: Россия хочет видеть Украину процветающей и стабильной

Захарова также отметила, что возобновление поставок американского оружия Киеву не помогает урегулировать конфликт дипломатическим путем, хотя именно к нему стороны призывает мировое сообщество. Речь шла о том, что власти США в начале июля объявили о приостановке поставок вооружений. Уже 8 июля американский лидер Дональд Трамп заявил на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, что Вашингтон предоставит Киеву дополнительное вооружение преимущественно оборонительного характера.