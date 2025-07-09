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Захарова: Украина использует поставляемое ей оружие для убийства детей

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют поставляемое зарубежными партнерами оружие для убийства детей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя украинский удар по городскому пляжу в Курске. 

«Пусть знают поставщики оружия киевскому режиму, на что оно идет — на убийство детей», — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что при ударе ВСУ по городскому пляжу в областной столице три человека погибли на месте. Он выразил соболезнования родным и близким жертв украинской атаки. 

Хинштейн уточнил, что ранения различной степени тяжести получили шесть человек, включая ребенка. Им оказывается медицинская помощь.

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