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Путин увеличил штатную численность Следственного комитета до 23 149 человек

Ведомости

С 1 января 2026 г. штатная численность Следственного комитета России (за исключением военных следственных органов) составит 23 149 сотрудников. Ранее в штат входило 23 017 человек. Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, размещен на портале официального опубликования правовых актов.

С 1 июля 2025 г. тем же указом штат СКР был расширен до 23 083 сотрудников. В их числе и работники, замещающие должности, по которым предусмотрено присвоение спецзваний. Документ вступил в силу со дня его опубликования, 9 июля.

Путин поручил правительству выделить из федерального бюджета средства для того, чтобы СКР мог реализовать его указ.

В предыдущий раз Путин увеличивал штатную численность СК на 514 человек в феврале 2024 г.

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