Венесуэла может начать экспорт газа в 2027 году
Венесуэла находится на этапе восстановления добычи нефти и планирует начать экспорт газа в 2027 г., сообщила исполнительный вице-президент республики Делси Родригес в ходе 9-го Международного семинара Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК), передает ТАСС.
Родригес не указала точные направления будущих поставок и назвала это «сюрпризом». Она пообещала, что «рынок увидит» венесуэльский газ. По ее словам, санкции против государства, которых сейчас более 1000, не смогли поразить его нефтеиндустрию. Венесуэла будет продолжать сотрудничество с Россией, Китаем, Индией, Ираном, Турцией, подчеркнула Родригес.
В мае президент Венесуэлы Николас Мадуро приезжал в Москву с официальным визитом. Он принял участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Тогда же отмечалось 80-летие установления дипломатических отношений между Россией и Венесуэлой, о чем напомнил российский лидер Владимир Путин во время встречи с Мадуро. Главы государств подписали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, согласно которому Россия и Венесуэла выступают против санкций и не присоединяются к этим мерам.