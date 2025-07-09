Венесуэла может начать экспорт газа в 2027 году

В мае президент Венесуэлы Николас Мадуро приезжал в Москву с официальным визитом. Он принял участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Тогда же отмечалось 80-летие установления дипломатических отношений между Россией и Венесуэлой, о чем напомнил российский лидер Владимир Путин во время встречи с Мадуро. Главы государств подписали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, согласно которому Россия и Венесуэла выступают против санкций и не присоединяются к этим мерам.