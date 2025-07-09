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Венесуэла может начать экспорт газа в 2027 году

Ведомости

Венесуэла находится на этапе восстановления добычи нефти и планирует начать экспорт газа в 2027 г., сообщила исполнительный вице-президент республики Делси Родригес в ходе 9-го Международного семинара Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК), передает ТАСС.

Родригес не указала точные направления будущих поставок и назвала это «сюрпризом». Она пообещала, что «рынок увидит» венесуэльский газ. По ее словам, санкции против государства, которых сейчас более 1000, не смогли поразить его нефтеиндустрию. Венесуэла будет продолжать сотрудничество с Россией, Китаем, Индией, Ираном, Турцией, подчеркнула Родригес.

В мае президент Венесуэлы Николас Мадуро приезжал в Москву с официальным визитом. Он принял участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Тогда же отмечалось 80-летие установления дипломатических отношений между Россией и Венесуэлой, о чем напомнил российский лидер Владимир Путин во время встречи с Мадуро. Главы государств подписали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, согласно которому Россия и Венесуэла выступают против санкций и не присоединяются к этим мерам.

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