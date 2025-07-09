Yonhap: суд в Сеуле принял решение об аресте экс-президента Южной Кореи

Юн Сок Ёль подозревается в пяти правонарушениях. По данным следствия, он в том числе нарушил права членов кабмина, когда устроил совещание лишь для некоторых из них. Встреча прошла незадолго до объявления военного положения. Кроме того, бывший президент мог подделывать документы, чтобы придать своему решению легитимность. Юн Сок Ёль и представители его защиты отвергли на суде все обвинения.