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Yonhap: суд в Сеуле принял решение об аресте экс-президента Южной Кореи

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Центральный окружной суд Сеула выдал ордер на повторный арест экс-президента Республики Кореи Юн Сок Ёля в рамках расследования дела о событиях 3 декабря 2024 г., когда бывший глава государства ввел в стране военное положение, сообщило агентство Yonhap.

Юн Сок Ёль подозревается в пяти правонарушениях. По данным следствия, он в том числе нарушил права членов кабмина, когда устроил совещание лишь для некоторых из них. Встреча прошла незадолго до объявления военного положения. Кроме того, бывший президент мог подделывать документы, чтобы придать своему решению легитимность. Юн Сок Ёль и представители его защиты отвергли на суде все обвинения.

Впервые экс-глава РК был арестован 15 января 2025 г., еще занимая свой пост. В марте он был освобожден, так как суд удовлетворил его ходатайство об отмене ареста.

3 декабря 2024 г. Юн под предлогом возникшей угрозы со стороны Северной Кореи ввел военное положение. На фоне этого проход депутатов к парламенту был ограничен, но законодательному органу удалось отменить установленный президентом режим. Официально обвинение в организации мятежа Юну предъявили 26 января 2025 г.

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