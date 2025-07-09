Трамп заявил о «высоком шансе» на соглашение по Газе на этой или следующей неделе
Президент США Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение по Газе может быть достигнуто уже на этой или следующей неделе, хотя полной уверенности в этом пока нет.
«Я думаю, у нас есть шанс на этой или следующей неделе. Но не определенно. В войне, в Газе и во всех других местах, с которыми мы имеем дело, нет ничего определенного, – сказал Трамп во время встречи с африканскими лидерами. – Есть очень высокая вероятность, что какое-то урегулирование или соглашение будет достигнуто на этой, а возможно, на следующей неделе».
8 июля спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф сообщил, что в ходе опосредованных переговоров удалось сократить число нерешенных вопросов с четырех до одного и выразил надежду на достижение соглашения о 60-дневном перемирии до конца недели.
Он отметил, что планируется освобождение 10 заложников и передача тел 9 погибших.
5 июля «Хамас» положительно отреагировал на новое предложение о 60-дневном прекращении огня в секторе Газа с Израилем, движение выразило готовность немедленно начать переговоры по его реализации. Об этом со ссылкой на заявление группировки сообщала The New York Times (NYT).
Предложение включает в себя обмен заложниками и заключенными, а также проведение переговоров Израиля и «Хамаса», ведущих к окончательному прекращению боевых действий в секторе Газа. Освобождение израильских заложников, как ожидается, пройдет в пять этапов, а «Хамас» должен будет отказаться от проведения телевизионных церемоний передачи.
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар указывал на «позитивные признаки» в усилиях по достижению прекращения огня, Израиль, по его словам, стремится к возобновлению переговоров «как можно скорее».
Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября 2023 г. после масштабной атаки радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля, в ходе которой боевики захватили более 200 заложников. В ответ израильская армия начала военную операцию в анклаве. С момента эскалации конфликта количество погибших в Газе превысило 55 000 человек.