Трамп заявил о «высоком шансе» на соглашение по Газе на этой или следующей неделе

«Я думаю, у нас есть шанс на этой или следующей неделе. Но не определенно. В войне, в Газе и во всех других местах, с которыми мы имеем дело, нет ничего определенного, – сказал Трамп во время встречи с африканскими лидерами. – Есть очень высокая вероятность, что какое-то урегулирование или соглашение будет достигнуто на этой, а возможно, на следующей неделе».