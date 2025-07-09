США потребовали от хуситов немедленного освобождения экипажа судна Eternity C
Посольство США в Йемене заявило, что после атаки хуситы взяли в заложники значительное число членов экипажа греческого грузового судна Eternity C, и призвало к их немедленному освобождению.
«Террористы-хуситы захватили в заложники многих выживших членов экипажа судна Eternity C, — сказало посольство в сети Х. — Мы призываем к их немедленному и безусловному освобождению. Хуситы продолжают демонстрировать миру, почему США были правы, признав их террористической организацией».
9 июля агентство Associated Press со ссылкой на европейские военно-морские силы на Ближнем Востоке сообщило, что только шесть из 25 человек, находившихся на борту Eternity C, которое затонуло в Красном море в результате атаки йеменских хуситов, были спасены.
По данным издания, в момент крушения на борту находились 22 моряка и служба безопасности из трех человек. Среди моряков был один россиянин, остальные — граждане Филиппин. Как отмечается в материале, спасти удалось пятерых филиппинцев и одного индийца. Трое находившихся на борту погибли во время обстрелов судна из гранатометов и стрелкового оружия. Затем Eternity C затонул в Красном море.
8 июля газета Financial Times написала, что стоимость страхования судов, проходящих через Красное море, существенно выросла после того, как йеменские хуситы вновь стали атаковать коммерческие суда. Первое с середины апреля нападение произошло 6 июля. Тогда хуситы атаковали сухогруз Magic Seas в Красном море, в результате чего судно получило серьезные повреждения, загорелось и начало тонуть. Вторая атака пришлась на Eternity C.