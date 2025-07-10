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Песков объяснил отсутствие Путина на церемонии прощания со Старовойтом

Ведомости

Президент России Владимир Путин далеко не всегда посещает церемонии прощания. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков, комментируя отсутствие Путина на прощании с экс-министром транспорта Романом Старовойтом.

«Многие члены правительства были. У президента сегодня другой рабочий график», – указал представитель Кремля.

10 июля в Центральной клинической больнице в Москве прошла церемония прощания со Старовойтом. Проститься с бывшим министром пришли члены правительства и представители крупных транспортных компаний. Ожидается, что Старовойт будет похоронен 11 июля в Санкт-Петербурге на Смоленском кладбище.

Утром 7 июля Путин подписал указ об отставке Старовойта с должности главы Минтранса. Песков уточнял, что решение об этом не связано с утратой доверия к министру. Через несколько часов тело Старовойта с огнестрельным ранением нашли в его автомобиле в Одинцове. Основной версией смерти экс-министра стало самоубийство. Один из источников «Ведомостей» говорил, что он мог покончить с собой из-за возможного уголовного преследования.

На следующий день Песков заявил, что самоубийство Старовойта «не может не шокировать нормальных людей». Он уточнил, что Путину незамедлительно доложили о гибели экс-министра. Вопрос «Ведомостей» о возможности соболезнований со стороны главы государства представитель Кремля комментировать отказался.

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