Песков объяснил отсутствие Путина на церемонии прощания со Старовойтом

Утром 7 июля Путин подписал указ об отставке Старовойта с должности главы Минтранса. Песков уточнял, что решение об этом не связано с утратой доверия к министру. Через несколько часов тело Старовойта с огнестрельным ранением нашли в его автомобиле в Одинцове. Основной версией смерти экс-министра стало самоубийство. Один из источников «Ведомостей» говорил, что он мог покончить с собой из-за возможного уголовного преследования.