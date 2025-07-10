Мерц призвал Трампа оставаться вместе с европейцами в вопросе Украины

Мерц призвал Трампа оставаться вместе с европейцами в вопросе УкраиныКанцлер ФРГ Мерц отправил послание Путину и Трампу
Канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом оставаться с европейскими союзниками в вопросе урегулирования украинского конфликта. Об этом он заявил, выступая на конференции по восстановлению Украины в Риме.
Мерц обозначил два ключевых послания. Первое, по его словам, адресовано лидеру РФ Владимиру Путину. Его содержание очень лаконично: «мы не сдадимся». А вот второе послание адресовано Вашингтону и Трампу.
«Оставайтесь с нами и оставайтесь с европейцами. Мы на одной волне и стремимся к стабильному политическому порядку в этом мире», – сказал канцлер ФРГ (цитата по ТАСС).
Канцлер также отметил, что Германия продолжит оказывать помощь Украине, в частности, в стабилизации и реконструкции энергетической инфраструктуры страны.
До этого Мерц заявлял о готовности Берлина закупить дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot у США для передачи их Киеву. По его данным, министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль и министр обороны Борис Писториус активно координируют действия с международными партнерами для мобилизации дополнительной поддержки Украине.