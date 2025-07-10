Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Мерц призвал Трампа оставаться вместе с европейцами в вопросе Украины

Канцлер ФРГ Мерц отправил послание Путину и Трампу
Ведомости

Канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом оставаться с европейскими союзниками в вопросе урегулирования украинского конфликта. Об этом он заявил, выступая на конференции по восстановлению Украины в Риме.

Мерц обозначил два ключевых послания. Первое, по его словам, адресовано лидеру РФ Владимиру Путину. Его содержание очень лаконично: «мы не сдадимся». А вот второе послание адресовано Вашингтону и Трампу.

«Оставайтесь с нами и оставайтесь с европейцами. Мы на одной волне и стремимся к стабильному политическому порядку в этом мире», – сказал канцлер ФРГ (цитата по ТАСС).

Канцлер также отметил, что Германия продолжит оказывать помощь Украине, в частности, в стабилизации и реконструкции энергетической инфраструктуры страны.

До этого Мерц заявлял о готовности Берлина закупить дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot у США для передачи их Киеву. По его данным, министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль и министр обороны Борис Писториус активно координируют действия с международными партнерами для мобилизации дополнительной поддержки Украине.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных