Глава Чувашии подтвердил выдвижение Федорова кандидатом в сенаторы

«Ведомости» на этой неделе со ссылкой на источники сообщили, что Николаев выдвинет действующего члена СФ в тройке кандидатов в сенаторы. Это значит, что Федоров в случае избрания Николаева на второй срок будет переназначен в Совет Федерации.