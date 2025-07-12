Глава Чувашии подтвердил выдвижение Федорова кандидатом в сенаторы

Глава Чувашии подтвердил выдвижение Федорова кандидатом в сенаторыЕго кандидатура будет предложена, если Николаев сохранит пост главы республики
Глава Чувашии Олег Николаев в случае своей победы на предстоящих выборах предложит кандидатуру члена Совета Федерации (СФ) Николая Федорова на должность сенатора. Об этом Николаев после встречи с сенатором сообщил в Telegram-канале.
Николаев рассказал, что обсудил с Федоровым его отчет о проделанной работе и перспективы развития региона, внимание при этом стороны уделили комплексной программе развития Чувашии до 2030 г.
«Принял решение: в случае поддержки моей кандидатуры жителями Чувашии на предстоящих выборах главы региона на должность сенатора от исполнительной власти республики будет предложена кандидатура Николая Васильевича Федорова», – написал глава Чувашии.
По его словам, сенатор подтвердил свою готовность «работать в команде».
«Ведомости» на этой неделе со ссылкой на источники сообщили, что Николаев выдвинет действующего члена СФ в тройке кандидатов в сенаторы. Это значит, что Федоров в случае избрания Николаева на второй срок будет переназначен в Совет Федерации.
О том, что Федоров осенью может лишиться мандата в СФ, 1 июля сообщал «Коммерсантъ». Издание писало, что опытный политик якобы не попал в тройку кандидатов Николаева в сенаторы. Кто вошел в число кандидатов, собеседник газеты не уточнил.
Федоров избрался депутатом Госдумы в декабре 1993 г. С 1994 г. был первым президентом Чувашии. На последней должности он пробыл более 16 лет.