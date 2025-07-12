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Глава Чувашии подтвердил выдвижение Федорова кандидатом в сенаторы

Его кандидатура будет предложена, если Николаев сохранит пост главы республики
Ведомости

Глава Чувашии Олег Николаев в случае своей победы на предстоящих выборах предложит кандидатуру члена Совета Федерации (СФ) Николая Федорова на должность сенатора. Об этом Николаев после встречи с сенатором сообщил в Telegram-канале.

Николаев рассказал, что обсудил с Федоровым его отчет о проделанной работе и перспективы развития региона, внимание при этом стороны уделили комплексной программе развития Чувашии до 2030 г.

«Принял решение: в случае поддержки моей кандидатуры жителями Чувашии на предстоящих выборах главы региона на должность сенатора от исполнительной власти республики будет предложена кандидатура Николая Васильевича Федорова», – написал глава Чувашии.

По его словам, сенатор подтвердил свою готовность «работать в команде».

«Ведомости» на этой неделе со ссылкой на источники сообщили, что Николаев выдвинет действующего члена СФ в тройке кандидатов в сенаторы. Это значит, что Федоров в случае избрания Николаева на второй срок будет переназначен в Совет Федерации.

О том, что Федоров осенью может лишиться мандата в СФ, 1 июля сообщал «Коммерсантъ». Издание писало, что опытный политик якобы не попал в тройку кандидатов Николаева в сенаторы. Кто вошел в число кандидатов, собеседник газеты не уточнил.

Федоров избрался депутатом Госдумы в декабре 1993 г. С 1994 г. был первым президентом Чувашии. На последней должности он пробыл более 16 лет. 

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