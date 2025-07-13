Лавров и глава МИД Китая проводят встречу в Пекине
Ван И встретил Лаврова в государственной резиденции «Дяоюйтай». Затем министры прошли в беседку, где начали общение за чаепитием.
Планируется, что они продолжат общение за рабочим ужином.
Лавров прибыл в Китай для участия в заседании Совета министров иностранных дел государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Оно состоится 15 июля в Тяньцзине. По данным МИДа, участники встречи обсудят вопросы дальнейшего развития организации и обменяются мнениями по актуальным региональным и международным проблемам.
До этого Лавров находился в Северной Корее с рабочим визитом. Российский министр провел там переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи и встретился с председателем республики Ким Чен Ыном.