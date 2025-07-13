Лавров и глава МИД Китая проводят встречу в Пекине

Лавров прибыл в Китай для участия в заседании Совета министров иностранных дел государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Оно состоится 15 июля в Тяньцзине. По данным МИДа, участники встречи обсудят вопросы дальнейшего развития организации и обменяются мнениями по актуальным региональным и международным проблемам.