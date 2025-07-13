WSJ: Трамп подталкивает пять лидеров Африки к приему мигрантов из третьих стран

Во время встречи Трампа с лидерами Либерии, Сенегала, Мавритании, Габона и Гвинеи-Бисау его администрация «подталкивала» политиков к приему депортированных из США мигрантов, говорится в статье. Речь идет о высланных иностранцах, чьи страны отказываются их принимать или «не спешат» впускать обратно. Запросы странам о приеме мигрантов госдеп направил еще до встречи, которая была посвящена вопросам экономики и безопасности.