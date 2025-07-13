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WSJ: Трамп подталкивает пять лидеров Африки к приему мигрантов из третьих стран

Ведомости

Пять африканских стран, которые провели переговоры с президентом США Дональдом Трампом, получили предложение от Вашингтона принять депортированных мигрантов, передает со ссылкой на документы The Wall Street Journal (WSJ).

Во время встречи Трампа с лидерами Либерии, Сенегала, Мавритании, Габона и Гвинеи-Бисау его администрация «подталкивала» политиков к приему депортированных из США мигрантов, говорится в статье. Речь идет о высланных иностранцах, чьи страны отказываются их принимать или «не спешат» впускать обратно. Запросы странам о приеме мигрантов госдеп направил еще до встречи, которая была посвящена вопросам экономики и безопасности.

Африканские государства, как следует из документа, должны будут согласиться не возвращать перемещенных мигрантов «в их родную страну или страну прежнего постоянного проживания до принятия окончательного решения» по их ходатайствам о предоставлении убежища в США. Неясно, согласилась ли какая-либо из стран принять это предложение.

В июле Трамп посетил новый центр содержания мигрантов в районе Эверглейдс во Флориде, известный под неофициальным названием «Аллигаторовый Алькатрас». Президент США тогда вновь призвал конгресс принять масштабный законопроект о финансировании, который предусматривает резкое увеличение средств на иммиграционный контроль и депортации, писал Reuters.

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