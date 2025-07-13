Эксперты МАГАТЭ сообщили о стрельбе в районе ЗАЭС
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), находящиеся на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщили о стрельбе в районе энергетического объекта вечером 12 июля.
«Большое количество выстрелов, которые повторно раздавались в течение примерно часа начиная с 22:00 по местному времени, было необычным», – говорится в сообщении МАГАТЭ (цитата по «РИА Новости»).
Эксперты насчитали несколько сотен выстрелов из стрелкового оружия. Согласно сообщению, во время обхода территории утром специалисты обнаружили гильзы от патронов малого калибра рядом с пятым и шестым энергоблоками. При этом следов повреждений здания не выявлено.
МАГАТЭ собирает дополнительную информацию об инциденте.
10 июля МАГАТЭ заявило о росте рисков для ЗАЭС, которая в настоящий момент подключена к последней оставшейся основной линии электропередачи. Это произошло после полного отключения внешнего электроснабжения станции 4 июля. По данным экспертов, запасов топлива хватит примерно на 20 дней работы генераторов в случае повторного отключения внешнего электроснабжения.