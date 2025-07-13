Эксперты МАГАТЭ сообщили о стрельбе в районе ЗАЭС

Эксперты насчитали несколько сотен выстрелов из стрелкового оружия. Согласно сообщению, во время обхода территории утром специалисты обнаружили гильзы от патронов малого калибра рядом с пятым и шестым энергоблоками. При этом следов повреждений здания не выявлено.