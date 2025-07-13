СМИ: при ударе ВС России по полигону на Украине погибли молдавские военные

Военные были направлены по личной договоренности президентов Украины Владимира Зеленского и Молдавии Майи Санду. Однако, как пишет «Молдовsky», договоренность включала в себя размещение военных в западной части Украины, а по факту они оказались очень близко к линии фронта. Информатор в оборонном ведомстве отметил, что родственники погибших подписали соглашения о неразглашении и получили компенсации.