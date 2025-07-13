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СМИ: при ударе ВС России по полигону на Украине погибли молдавские военные

Ведомости

Молдавские военные погибли при ударе российской армии по полигону ВСУ в Херсонской области, утверждает Telegram-канал «Молдовsky».

«На этом полигоне проходили подготовку контрактники из нашей страны, которых отправили на обучение и перенимание военного опыта», – говорится в сообщении. Уточняется, что из 10 отправленных солдат и офицеров четверо погибли и двое ранены.

Военные были направлены по личной договоренности президентов Украины Владимира Зеленского и Молдавии Майи Санду. Однако, как пишет «Молдовsky», договоренность включала в себя размещение военных в западной части Украины, а по факту они оказались очень близко к линии фронта. Информатор в оборонном ведомстве отметил, что родственники погибших подписали соглашения о неразглашении и получили компенсации.

11 июля вице-премьер России Дмитрий Патрушев провел встречу с представителями молдавских политических партий, включая руководителя партии социалистов Молдавии Игоря Додона, председателя партии «Сердце Молдовы» Ирину Влах и главу партии «Будущее Молдовы» Василия Тарлева. Обсуждались перспективы развития двусторонних отношений между Россией и Молдавией.

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