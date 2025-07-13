Мелони предостерегла от торговой войны на Западе

1 августа должны вступить в силу новые пошлины в размере 30% на импорт из стран Евросоюза и Мексики в США. Об очередных изменениях в торговой политике Трамп объявил 12 июля, разослав партнерам соответствующие письма. Ранее в июле глава Белого дома объявил о намерении ввести тарифы и для поставок из других стран, в числе которых Япония, Южная Корея, Филиппины, Молдавия, Ирак, Казахстан и другие.