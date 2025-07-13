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Мелони предостерегла от торговой войны на Западе

Ведомости

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала избежать торговой войны на Западе. По ее словам, внутренний конфликт ослабит позиции западных стран перед лицом глобальных вызовов. Ее заявление опубликовано на сайте итальянского совета министров.

Глава итальянского правительства подчеркнула, что Европа обладает достаточным экономическим и финансовым потенциалом для достижения справедливого и разумного соглашения по вопросу торговых пошлин с США. Мелони отметила, что итальянское правительство находится в постоянном контакте с Европейской комиссией и всеми участниками переговоров по тарифам.

Премьер-министр выразила уверенность в способности Европы найти компромиссное решение, подчеркнув готовность Италии внести свой вклад в урегулирование ситуации. По ее мнению, единая позиция европейских стран позволит добиться сбалансированного торгового соглашения с США без эскалации торговых споров.

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся переговоров по вопросам торговых пошлин между европейскими странами и администрацией президента США Дональда Трампа.

1 августа должны вступить в силу новые пошлины в размере 30% на импорт из стран Евросоюза и Мексики в США. Об очередных изменениях в торговой политике Трамп объявил 12 июля, разослав партнерам соответствующие письма. Ранее в июле глава Белого дома объявил о намерении ввести тарифы и для поставок из других стран, в числе которых Япония, Южная Корея, Филиппины, Молдавия, Ирак, Казахстан и другие.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что пошлины США в 30% на европейский экспорт подорвут основные трансатлантические цепочки поставок. Также в ЕС анонсировали разработку ответных мер.

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