Силы ПВО сбили 11 украинских БПЛА над регионами России

В ночь на 13 июля силы ПВО уничтожили и перехватили 36 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, сообщало оборонное ведомство. Наибольшее число дронов (26) было ликвидировано над территорией Белгородской области. Еще четыре дрона были сбиты над Воронежской областью и по три – над Липецкой и Нижегородской областями.