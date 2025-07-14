Силы ПВО сбили 11 украинских БПЛА над регионами России
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над регионами России 11 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Атаки были отражены с 20:30 мск 13 июля до 7:00 мск 14 июля, говорится в сообщении Минобороны РФ.
Шесть беспилотников были ликвидированы в Орловской области, еще два – в Брянской. По одному БПЛА было нейтрализовано в Курской области, Крыму, а также над Черным морем.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что пострадавших и разрушений при налете беспилотников на регион нет.
В ночь на 13 июля силы ПВО уничтожили и перехватили 36 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, сообщало оборонное ведомство. Наибольшее число дронов (26) было ликвидировано над территорией Белгородской области. Еще четыре дрона были сбиты над Воронежской областью и по три – над Липецкой и Нижегородской областями.