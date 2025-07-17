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Вашингтон может ввести пошлины на палладий из России

Ведомости

Первый заместитель госсекретаря США Майкл Ригас заявил о возможных мерах Вашингтона против поставок палладия из России, включая введение пошлин. Он сообщил об этом, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса США, отметив, что речь о многостороннем подходе к этой проблеме.

Поводом для обсуждения стал вопрос сенатора Стива Дэйнса (республиканец от Монтаны), который заявил, что Россия, по его мнению, «наводнила рынок палладием», что привело к падению цен и увольнению около 700 работников в его штате.

«Похоже, что этот вопрос может быть связан с национальной безопасностью и требовать введения пошлин на важнейшие полезные ископаемые», – сказал Ригас (цитата по ТАСС).

По его словам, президент США Дональд Трамп не раз подчеркивал необходимость обеспечения внутри страны «важнейших поставок для нужд национальной безопасности».

4 июля «Ведомости» писали со ссылкой на обзор рынка металлов компании «Норникель», что спрос и предложение на мировом рынке палладия в 2025 г. достигнут баланса после многолетнего дефицита металла. Согласно данным «Норникеля», дефицит палладия фиксируется на мировом рынке как минимум с 2014 г. В 2024 г. показатель составил 300 000 унций.

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