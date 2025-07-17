Вашингтон может ввести пошлины на палладий из России

Первый заместитель госсекретаря США Майкл Ригас заявил о возможных мерах Вашингтона против поставок палладия из России, включая введение пошлин. Он сообщил об этом, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса США, отметив, что речь о многостороннем подходе к этой проблеме.