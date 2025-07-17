Песков назвал оправданными отключения интернета из-за атак дронов
Все, что связано с безопасностью граждан и ее обеспечением, – оправдано и является приоритетным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Так он ответил на вопрос о том, насколько оправданы массовые отключения мобильного интернета не только в регионах, которые подвергаются атаке дронов постоянно, но и в более отдаленных областях.
«Угрозы существуют, угроза очевидна. Действия и сущность киевского режима понятны, они не меняются. Нужно принимать соответствующие меры», – пояснил Песков.
Кроме того, пресс-секретарь президента рассказал, что ему неизвестно о планах по созданию отдельного госоргана, который был бы призван регулировать такие отключения. Он подчеркнул, что в РФ уже есть механизм, связанный с подобной деятельностью, – антитеррористический комитет и специальные ведомства.
На фоне атак со стороны Украины ограничения мобильного интернета применялись в нескольких российских регионах. 4 июля в Чувашии ограничили работу интернета. Днем ранее в ряде муниципалитетов Ростовской области также временно ограничивали работу мобильного интернета из-за ударов дронов. В конце июня временные сбои в работе мобильного интернета возникли в Краснодарском крае. Их причиной стало введение ограничений при появлении сигнала «Беспилотная опасность».
«Известия» со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника и топ-менеджера одной из сотовых компаний 15 июля писали, что Минцифры и бизнес ведут переговоры о введении регламента отключения мобильного интернета.
По словам собеседника издания, операторы перегружены запросами на отключения от местных руководителей, не имеющих соответствующих полномочий. Такие заявки приходится перенаправлять в Москву для проверки их легитимности и составления планов блокировок, что отнимает время. В результате доступ не всегда оперативно ограничивается там, где это необходимо, а в некоторых случаях может ошибочно блокироваться там, где в этом нет нужды. Как отметил директор Института исследований интернета Карен Казарян, упорядочивание процедуры позволит избежать необоснованных отключений для пользователей и снизит нагрузку на операторов. Эксперт считает оправданным создание единого органа для передачи предписаний, а также системы оперативного обмена проверенной информацией со связистами.