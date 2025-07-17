Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Песков назвал оправданными отключения интернета из-за атак дронов

Ведомости

Все, что связано с безопасностью граждан и ее обеспечением, – оправдано и является приоритетным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Так он ответил на вопрос о том, насколько оправданы массовые отключения мобильного интернета не только в регионах, которые подвергаются атаке дронов постоянно, но и в более отдаленных областях.

«Угрозы существуют, угроза очевидна. Действия и сущность киевского режима понятны, они не меняются. Нужно принимать соответствующие меры», – пояснил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь президента рассказал, что ему неизвестно о планах по созданию отдельного госоргана, который был бы призван регулировать такие отключения. Он подчеркнул, что в РФ уже есть механизм, связанный с подобной деятельностью, – антитеррористический комитет и специальные ведомства.

На фоне атак со стороны Украины ограничения мобильного интернета применялись в нескольких российских регионах. 4 июля в Чувашии ограничили работу интернета. Днем ранее в ряде муниципалитетов Ростовской области также временно ограничивали работу мобильного интернета из-за ударов дронов. В конце июня временные сбои в работе мобильного интернета возникли в Краснодарском крае. Их причиной стало введение ограничений при появлении сигнала «Беспилотная опасность».

«Известия» со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника и топ-менеджера одной из сотовых компаний 15 июля писали, что Минцифры и бизнес ведут переговоры о введении регламента отключения мобильного интернета.

По словам собеседника издания, операторы перегружены запросами на отключения от местных руководителей, не имеющих соответствующих полномочий. Такие заявки приходится перенаправлять в Москву для проверки их легитимности и составления планов блокировок, что отнимает время. В результате доступ не всегда оперативно ограничивается там, где это необходимо, а в некоторых случаях может ошибочно блокироваться там, где в этом нет нужды. Как отметил директор Института исследований интернета Карен Казарян, упорядочивание процедуры позволит избежать необоснованных отключений для пользователей и снизит нагрузку на операторов. Эксперт считает оправданным создание единого органа для передачи предписаний, а также системы оперативного обмена проверенной информацией со связистами.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных