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Путин поручил проработать ограничения для мессенджеров из недружественных стран

Правительство также должно будет разработать предложения по дополнительной поддержке промышленности
Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения по введению дополнительных ограничений на использование в России программного обеспечения, в том числе коммуникационных сервисов, разработанных в недружественных государствах. Об этом сообщает Кремль.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он должен будет предоставить доклад о его выполнении до 1 сентября.

Кроме того, правительство также должно будет предоставить предложения:

  • О снижении акциза на жидкую сталь. Целью обозначено оказание поддержки электрометаллургическим предприятиям.

  • О применении к организациям, осуществляющим деятельность в сферах станкостроения, автоматизации и робототехники, пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций и пониженных тарифов страховых взносов.

  • О дополнительной поддержке российских производителей материалов и комплектующих изделий для машиностроительной отрасли для повышения их конкурентоспособности.

  • О дополнительной поддержке внедрения отечественных систем автоматизации и роботизации при проектировании и строительстве промышленных объектов и объектов логистической инфраструктуры.

Данные поручения президент дал по итогам встречи с представителями российских деловых кругов, которая прошла 26 мая. Участие в мероприятии приняли руководители компаний, которые обеспечивают технологический суверенитет, замещают ушедшие из России бренды, создают новые рабочие места в регионах, а также осваивают внешние рынки.

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