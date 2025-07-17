Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Российский моряк с подбитого хуситами судна спасен и идет на поправку

Ведомости

Российский моряк Алексей Галактионов, находившийся на борту греческого сухогруза Eternity C, атакованного движением «Ансар Алла» (хуситы), был спасен военно-морскими силами Йемена и в настоящее время проходит лечение в стране. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел правительства хуситов.

«Россиянин Алексей Галактионов был членом экипажа. Его и еще несколько человек спасли военно-морские силы Йемена. Российский моряк получил ранение и все еще продолжает лечение в Йемене. Сейчас его состояние здоровья заметно улучшилось», – отметил источник.

9 июля агентство Associated Press со ссылкой на европейские военно-морские силы на Ближнем Востоке сообщило, что только шесть из 25 человек, находившихся на борту Eternity C, которое затонуло в Красном море в результате атаки йеменских хуситов, были спасены. Некоторые были взяты в плен.

По данным издания, в момент крушения на борту находились 22 моряка и служба безопасности из трех человек.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных