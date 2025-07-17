Российский моряк с подбитого хуситами судна спасен и идет на поправку

9 июля агентство Associated Press со ссылкой на европейские военно-морские силы на Ближнем Востоке сообщило, что только шесть из 25 человек, находившихся на борту Eternity C, которое затонуло в Красном море в результате атаки йеменских хуситов, были спасены. Некоторые были взяты в плен.