Российский моряк с подбитого хуситами судна спасен и идет на поправку
Российский моряк Алексей Галактионов, находившийся на борту греческого сухогруза Eternity C, атакованного движением «Ансар Алла» (хуситы), был спасен военно-морскими силами Йемена и в настоящее время проходит лечение в стране. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел правительства хуситов.
«Россиянин Алексей Галактионов был членом экипажа. Его и еще несколько человек спасли военно-морские силы Йемена. Российский моряк получил ранение и все еще продолжает лечение в Йемене. Сейчас его состояние здоровья заметно улучшилось», – отметил источник.
9 июля агентство Associated Press со ссылкой на европейские военно-морские силы на Ближнем Востоке сообщило, что только шесть из 25 человек, находившихся на борту Eternity C, которое затонуло в Красном море в результате атаки йеменских хуситов, были спасены. Некоторые были взяты в плен.
По данным издания, в момент крушения на борту находились 22 моряка и служба безопасности из трех человек.