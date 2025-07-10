С затонувшего судна Eternity C спасли еще четырех человек
С затонувшего в Красном море греческого грузового судна Eternity спасли еще четырех человек. Всего на данный момент спасены 10 человек. Об этом сообщила Европейская морская миссия Aspides в социальной сети X.
Уточняется, что в ночь с 9 на 10 июля удалось спасти трех членов экипажа корабля, которые являются гражданами Филиппин, и одного человека из Морской службы безопасности, гражданина Греции.
9 июля агентство Associated Press со ссылкой на европейские военно-морские силы на Ближнем Востоке сообщило, что только шесть из 25 человек, находившихся на борту Eternity C, которое затонуло в Красном море в результате атаки йеменских хуситов, были спасены.
По данным издания, в момент крушения на борту находились 22 моряка и служба безопасности из трех человек. Среди моряков был один россиянин. Как отмечается в материале, спасти удалось пятерых филиппинцев и одного индийца. Трое находившихся на борту погибли во время обстрелов судна из гранатометов и стрелкового оружия. Затем Eternity C затонуло в Красном море.
В тот же день посольство США в Йемене заявило, что после атаки хуситы взяли в заложники значительное число членов экипажа греческого грузового судна Eternity C, и призвало к их немедленному освобождению.