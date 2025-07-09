Только шесть из 25 человек были спасены после атаки хуситов на судно Eternity C
Только шесть из 25 человек, находившихся на борту греческого грузового судна Eternity C, которое затонуло в Красном море в результате атаки йеменских хуситов, были спасены. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на европейские военно-морские силы на Ближнем Востоке.
По данным издания, в момент крушения на борту находились 22 моряка и служба безопасности из трех человек. Среди моряков был один россиянин, остальные – граждане Филиппин. Как отмечается в материале, спасти удалось пятерых филиппинцев и одного индийца. Трое находившихся на борту погибли во время обстрелов судна из гранатометов и стрелкового оружия. Затем Eternity C затонул в Красном море.
8 июля газета Financial Times написала, что стоимость страхования судов, проходящих через Красное море, существенно выросла после того, как йеменские хуситы вновь стали атаковать коммерческие суда. Первое с середины апреля нападение произошло 6 июля. Тогда хуситы атаковали сухогруз Magic Seas в Красном море, в результате чего судно получило серьезные повреждения, загорелось и начало тонуть. Вторая атака пришлась на Eternity C.