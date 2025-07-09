Только шесть из 25 человек были спасены после атаки хуситов на судно Eternity C

По данным издания, в момент крушения на борту находились 22 моряка и служба безопасности из трех человек. Среди моряков был один россиянин, остальные – граждане Филиппин. Как отмечается в материале, спасти удалось пятерых филиппинцев и одного индийца. Трое находившихся на борту погибли во время обстрелов судна из гранатометов и стрелкового оружия. Затем Eternity C затонул в Красном море.