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Хуситы подбили греческий сухогруз Magic Seas в Красном море

Ведомости

Йеменские хуситы атаковали греческий сухогруз Magic Seas в Красном море, в результате чего судно получило серьезные повреждения, загорелось и начало тонуть. Об этом сообщает управление морских торговых операций Великобритании.

Название корабля привело агентство Reuters, ссылаясь на данные британской компании Ambrey, которая работает в сфере обеспечения морской безопасности.

Согласно доступной информации, хуситы сначала атаковали корабль из лодок при помощи стрелкового оружия и РПГ, охрана сухогруза открыла ответный огонь. Однако затем хуситы нанесли удар по кораблю четырьмя морскими дронами, что причинило значительные повреждения. Судно загорелось и начало тонуть, оно шло под флагом Либерии. 

Экипаж корабля смог эвакуироваться, информации о погибших или пострадавших не поступало. Как отмечает агентство, это стало первой атакой хуситов на корабли в районе Красного моря с середины апреля. 

Днем 6 июля хуситы также сообщили об осуществлении ракетного удара по израильскому аэропорту «Бен-Гурион». Израильская армия объявила о перехвате ракеты.

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