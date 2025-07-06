Хуситы подбили греческий сухогруз Magic Seas в Красном море
Йеменские хуситы атаковали греческий сухогруз Magic Seas в Красном море, в результате чего судно получило серьезные повреждения, загорелось и начало тонуть. Об этом сообщает управление морских торговых операций Великобритании.
Название корабля привело агентство Reuters, ссылаясь на данные британской компании Ambrey, которая работает в сфере обеспечения морской безопасности.
Согласно доступной информации, хуситы сначала атаковали корабль из лодок при помощи стрелкового оружия и РПГ, охрана сухогруза открыла ответный огонь. Однако затем хуситы нанесли удар по кораблю четырьмя морскими дронами, что причинило значительные повреждения. Судно загорелось и начало тонуть, оно шло под флагом Либерии.
Экипаж корабля смог эвакуироваться, информации о погибших или пострадавших не поступало. Как отмечает агентство, это стало первой атакой хуситов на корабли в районе Красного моря с середины апреля.
Днем 6 июля хуситы также сообщили об осуществлении ракетного удара по израильскому аэропорту «Бен-Гурион». Израильская армия объявила о перехвате ракеты.