Хуситы подбили греческий сухогруз Magic Seas в Красном море

Согласно доступной информации, хуситы сначала атаковали корабль из лодок при помощи стрелкового оружия и РПГ, охрана сухогруза открыла ответный огонь. Однако затем хуситы нанесли удар по кораблю четырьмя морскими дронами, что причинило значительные повреждения. Судно загорелось и начало тонуть, оно шло под флагом Либерии.