Хуситы заявили об успешной ракетной атаке на аэропорт «Бен-Гурион»
Ракетные силы йеменских вооруженных сил нанесли удар по аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, операция прошла успешно, заявил официальный представитель ВС Йемена Яхья Сариа в своем Telegram-канале.
Для удара использовалась гиперзвуковая баллистическую ракета «Палестина-2», уточнил он. По его данным, атака заставила «миллионы» людей бежать в убежища, а работа аэропорта была приостановлена. Представитель йеменских сил предупредил, что подобные операции будут продолжаться, пока «агрессия против Газы не прекратится и осада не будет снята».
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила ночью 6 июля о запуске ракеты с территории Йемена в направлении Израиля. Во время атаки работали системы ПВО, было объявлено о перехвате ракеты.