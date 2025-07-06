Хуситы заявили об успешной ракетной атаке на аэропорт «Бен-Гурион»

Для удара использовалась гиперзвуковая баллистическую ракета «Палестина-2», уточнил он. По его данным, атака заставила «миллионы» людей бежать в убежища, а работа аэропорта была приостановлена. Представитель йеменских сил предупредил, что подобные операции будут продолжаться, пока «агрессия против Газы не прекратится и осада не будет снята».