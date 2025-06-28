Хуситы сообщили о новой ракетной атаке по Израилю
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политического движение «Ансар Алла» осуществило ракетную атаку по Израилю, сообщил представитель хуситов Яхья Сариа в Telegram-канале йеменских вооруженных сил.
Удар был нанесен по цели в городе Беэр-Шева на юге Израиля. Операция достигла своей цели, сообщил Сариа.
«Ракетные силы йеменских вооруженных сил провели качественную военную операцию по уязвимой цели израильского врага в оккупированном районе Беэр-Шевы, используя баллистическую ракету "Зульфикар"», – говорится в сообщении.
Армия Израиля (ЦАХАЛ) утром 28 июня сообщила о запуске ракеты с территории Йемена. По информации военных, ракета, «скорее всего, была успешно перехвачена». О последствиях удар не сообщалось.
В ночь на 22 июня американские бомбардировщики нанесли удар по трем основным ядерным объектам Ирана. Президент США Дональд Трамп пригрозил новыми атаками, если Тегеран не капитулирует. Йемен на этом фоне заявил о готовности присоединиться к военному конфликту Ирана и Израиля. 24 июня стороны объявили о прекращении огня.