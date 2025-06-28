Хуситы сообщили о новой ракетной атаке по Израилю

В ночь на 22 июня американские бомбардировщики нанесли удар по трем основным ядерным объектам Ирана. Президент США Дональд Трамп пригрозил новыми атаками, если Тегеран не капитулирует. Йемен на этом фоне заявил о готовности присоединиться к военному конфликту Ирана и Израиля. 24 июня стороны объявили о прекращении огня.