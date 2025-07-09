FT заявила о росте стоимости страхования судов в Красном море из-за атак хуситов
Стоимость страхования судов, проходящих через Красное море, существенно выросла после того, как йеменские хуситы вновь стали атаковать коммерческие суда. Об этом сообщает Financial Times.
В компании Marsh McLennan, занимающейся управлением рисками, заявили, что к 8 июля стоимость покрытия рисков, которые связаны с военными действиями, возросла до 1% от общей стоимости судна по сравнению с максимумом в 0,4% до нападения хуситов на греческий сухогруз Magic Seas. Теперь страхование судна стоимостью $100 млн может достигать $1 млн за один рейс.
6 июля йеменские хуситы атаковали сухогруз Magic Seas в Красном море, в результате чего судно получило серьезные повреждения, загорелось и начало тонуть. Это стало первой атакой хуситов на корабли в районе Красного моря с середины апреля.
Хуситы (движение «Ансар Аллах») атаковали связанные с США и Израилем суда в Красном море с октября 2023 г. Операции проводились в знак солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас», которая напала на южные районы Израиля и захватила заложников 7 октября того же года.
В мае 2025 г. министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди объявил, что власти США и хуситы договорились о прекращении вазимных атак. Согласно соглашению, хуситы прекращают атаки на американские суда в Красном море, а Вашингтон не будет атаковать объекты боевиков.