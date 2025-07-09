FT заявила о росте стоимости страхования судов в Красном море из-за атак хуситов

В компании Marsh McLennan, занимающейся управлением рисками, заявили, что к 8 июля стоимость покрытия рисков, которые связаны с военными действиями, возросла до 1% от общей стоимости судна по сравнению с максимумом в 0,4% до нападения хуситов на греческий сухогруз Magic Seas. Теперь страхование судна стоимостью $100 млн может достигать $1 млн за один рейс.