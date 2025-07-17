Вечером 17 июля российские силы ПВО сбили 24 украинских беспилотника
В период с 17:00 по 20:00 средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 24 украинских беспилотника, сообщают в Минобороны.
21 БПЛА был сбит над территорией Брянской области и по одному – над Калужской, Орловской и Рязанской областями.
В течение ночи на 17 июля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 122 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над 12 регионами России.
Больше всего БПЛА – 43 единицы – было ликвидировано над территорией Брянской области. Еще 38 воздушных целей российские военные уничтожили в Курской области, 10 – в Орловской, по шесть – в Смоленской и Воронежской областях.