Белый дом напомнил о пошлинах и намерении Трампа остановить украинский конфликт

14 июля президент США Дональд Трамп пригрозил введением «очень жестких пошлин» в случае, если украинский конфликт не будет урегулирован за 50 дней. Речь о как минимум 100%-ных тарифах на товары из России и ее торговых партнеров. Кроме того, президент США объявил, что между США, НАТО и Украиной заключена сделка, согласно которой страны – члены альянса будут закупать американское оружие и отправлять его Киеву. В частности, американский лидер анонсировал отправку 17 комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.