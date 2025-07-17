Белый дом напомнил о пошлинах и намерении Трампа остановить украинский конфликт
Президент США Дональд Трамп по-прежнему настаивает на дипломатическом решении конфликта на Украине, однако если Россия не пойдет на мир в течение 50 дней, против нее введут жесткие пошлины, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«Президент действительно хочет закончить эту войну дипломатическим путем. Он на протяжении всего времени настаивал на этом, и эта администрация потратила много часов и сил, пытаясь найти решение для этого далекого конфликта. Но президент хочет остановить убийства и сохранить жизни», – сказала Левитт в ходе брифинга для журналистов.
Левитт подчеркнула, что при отсутствии перемирия в течение 50 дней Россия столкнется с серьезными торговыми ограничениями.
«А также с вторичными санкциями – то есть страны, покупающие нефть у России, также попадут под санкции. Разумеется, это нанесет серьезный ущерб российской экономике», – добавила она.
Журналисты спросили, почему в администрации считают, что это заставит Россию пойти на уступки, учитывая, что торговля с США в 2024 г. составила лишь $3 млрд.
«$3 млрд – это все еще значительная сумма… и речь идет не только о тарифах. Также будут введены вторичные санкции через 50 дней», – сказала Левитт.
14 июля президент США Дональд Трамп пригрозил введением «очень жестких пошлин» в случае, если украинский конфликт не будет урегулирован за 50 дней. Речь о как минимум 100%-ных тарифах на товары из России и ее торговых партнеров. Кроме того, президент США объявил, что между США, НАТО и Украиной заключена сделка, согласно которой страны – члены альянса будут закупать американское оружие и отправлять его Киеву. В частности, американский лидер анонсировал отправку 17 комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.