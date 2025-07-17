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Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

Ведомости

Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России сбили беспилотник, летевший на Москву. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

На месте падения обломков работают экстренные службы.

Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко объявил о введении временных ограничений на работу московских аэропортов «Жуковский» и «Домодедово». Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

17 июля Минобороны России сообщило, что с 17:00 по 20:00 мск средства противовоздушной обороны уничтожили 24 украинских беспилотника. Из них 21 БПЛА был сбит над территорией Брянской области и по одному – над Калужской, Орловской и Рязанской областями.

Ночью массированной атаке украинских беспилотников подверглись 12 российских регионов. Системы противовоздушной обороны перехватили 122 дрона. Атаки были отражены над Брянской, Курской, Смоленской, Воронежской, Белгородской, Калужской, Ленинградской и Тульской областях, Московским и Липецким регионом, а также Крымом.

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