Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

17 июля Минобороны России сообщило, что с 17:00 по 20:00 мск средства противовоздушной обороны уничтожили 24 украинских беспилотника. Из них 21 БПЛА был сбит над территорией Брянской области и по одному – над Калужской, Орловской и Рязанской областями.