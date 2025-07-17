Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник
Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России сбили беспилотник, летевший на Москву. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
На месте падения обломков работают экстренные службы.
Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко объявил о введении временных ограничений на работу московских аэропортов «Жуковский» и «Домодедово». Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
17 июля Минобороны России сообщило, что с 17:00 по 20:00 мск средства противовоздушной обороны уничтожили 24 украинских беспилотника. Из них 21 БПЛА был сбит над территорией Брянской области и по одному – над Калужской, Орловской и Рязанской областями.
Ночью массированной атаке украинских беспилотников подверглись 12 российских регионов. Системы противовоздушной обороны перехватили 122 дрона. Атаки были отражены над Брянской, Курской, Смоленской, Воронежской, Белгородской, Калужской, Ленинградской и Тульской областях, Московским и Липецким регионом, а также Крымом.