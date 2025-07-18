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Посольство РФ заявило о переписи истории после переименования улицы во Франции

Ведомости

Власти города Драп во Франции воспользовались циничными аргументами, чтобы обосновать переименование улицы, названной в честь Сталинграда. Об этом сообщило посольство России в Париже в Telegram-канале.

В диппредставительстве указали на цинизм одного из аргументов, который привела в обоснование этого решения заместитель мэра города Александра Рюсо, по словам которой Сталинградская битва якобы не имеет значения для истории Франции. Подобные высказывания в посольстве назвали не просто искажением фактов, но и попыткой переписать историю.

«Напоминаем идейным вдохновителям инициативы и тем, кто молчаливо ее поддержал, что под Сталинградом советскими войсками было нанесено решающее поражение силам Вермахта, во многом предопределившее крах нацистской Германии и освобождение Европы от нацизма», – говорится в сообщении.

Посольство напомнило, что именно там были разбиты немецкие дивизии, которые в 1940 г. маршировали по улицам оккупированного Парижа. Там добавили, что Сталинградская битва стала стратегическим переломом всей Второй мировой войны и вдохновила движения сопротивления во всей Европе, включая Францию, на борьбу с захватчиками.

12 июля газета Nice-Matin сообщила, что муниципальный совет Драпа проголосовал за переименование «бульвара Сталинград» в «бульвар Рив дю Павийон».

Сталинградская битва началась 17 июля 1942 г. и завершилась 2 февраля 1943 г. Она стала одним из важнейших сражений во время Великой Отечественной войны.

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