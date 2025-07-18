Посольство РФ заявило о переписи истории после переименования улицы во Франции

В диппредставительстве указали на цинизм одного из аргументов, который привела в обоснование этого решения заместитель мэра города Александра Рюсо, по словам которой Сталинградская битва якобы не имеет значения для истории Франции. Подобные высказывания в посольстве назвали не просто искажением фактов, но и попыткой переписать историю.