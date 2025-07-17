Как советские войска отстояли Сталинград

Где воевала 6-я армия до Сталинграда

Была сформирована в октябре 1939 г. под командованием генерала Вальтера фон Райхенау и участвовала во вторжении в Нидерланды. В июне 1940 г. участвовала во взятии Парижа. В 1941 г. была переброшена на Восточный фронт в составе группе армий «Юг», в сентябре того же года вошла в оставленный Красной армией Киев. В январе 1942 г. после гибели Райхенау в авиакатастрофе 6-ю армию возглавил бывший начальник штаба генерал Фридрих Паулюс. Весной того же года вместе с другими силами нацистов одержала победу над советскими войсками в ходе Харьковской операции.