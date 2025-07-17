Как советские войска отстояли Сталинград

Как советские войска отстояли Сталинград83 года назад началось одно из главных сражений Великой Отечественной
17 июля 1942 г. началась Сталинградская битва. Продлившееся 200 дней противостояние стало одним из самых кровавых в истории и переломным моментом в Великой Отечественной войне. «Ведомости» вспоминают, как советские войска сначала отчаянно обороняли город, а затем в ходе стремительного контрнаступления окружили и разгромили врага.
Планы сторон на летнюю кампанию 1942 г.
В соответствии с директивой № 41, утвержденной Адольфом Гитлером 5 апреля 1942 г., немецкие войска рассчитывали в ходе летней кампании на Восточном фронте разбить советские силы на юге СССР, взять под контроль нефтяные районы Кавказа и сельскохозяйственные районы Дона и Кубани, тем самым создав условия для своей победы. Подписанный в развитие директивы план «Блау» предполагал, что вермахт, наступая на Воронеж, введет советское командование в заблуждение относительно конечной цели наступления и позволит сковать резервы Красной армии под Москвой. Вместо этого группы армий «А» и «Б» должны были захватить Донецкий угольный бассейн, нефтяной район Кавказа и Сталинград.
В мае того же года немцы нанесли поражение войскам Красной армии на Керченском полуострове, вынудив их эвакуироваться на Таманский полуостров. Силы СССР же предприняли операцию по освобождению Харькова, которая закончилась полным провалом и взятием в плен более 200 000 бойцов и офицеров 6-й и 9-й советских армий.
В конце июня немецкие войска начали наступление на Воронеж и в Донбассе, а в середине июля передовые части группы армий «Б» вермахта вышли в большую излучину реки Дон. Сталинградский фронт был создан приказом Ставки 12 июля 1942 г., его командующим первоначально назначен маршал Семен Тимошенко. Перед 62-й, 63-й и 64-й армиями ставилась задача не допустить форсирования Дона фашистами.
17 июля передовые советские и немецкие части вступили в бой на рубеже рек Чир и Цимла. 23 июля Гитлер подписал директиву № 45, в соответствии с которой группа армий «А» получила задачу наступать на Кавказ, а «Б» силами 6-й полевой армии под командованием Фридриха Паулюса должна была захватить Сталинград.
Где воевала 6-я армия до Сталинграда
Сталинград на момент начала войны был одним из крупнейших промышленных центров СССР с 126 предприятиями и населением свыше 445 000 человек. Городские заводы производили и ремонтировали суда, танки, артиллерийские орудия, стрелковое оружие и боеприпасы. Наиболее известное из предприятий – Сталинградский тракторный завод, выпускавший танки Т-34, и «Красный Октябрь», производивший броневую сталь для них. Сталинград был также важнейшим логистически-транспортным узлом, а по Волге шли поставки кавказской нефти в центральную часть страны.
Оборонительный период
23 июля части 6-й армии Паулюса атаковала правый фланг 62-й армии и к вечеру следующего дня вышла к правому берегу Дона в районе населенного пункта Каменский. 28 июля Иосиф Сталин подписал приказ № 227, известный как «Ни шагу назад», направленный на восстановление дисциплины и предотвращение дальнейшего отступления.
Ожесточенное сопротивление советских войск в излучине Дона продемонстрировало немецкому командованию, что взять Сталинград с ходу не получится, поэтому наступление было усилено переброшенными с Кавказского направления 4-й танковой армией генерала Германа Гота и 6-м румынским корпусом.
В середине августа 6-я армия начала наступление на Сталинград с северо-запада, а 4-я танковая – из района населенных пунктов Плодовитое – Абганерово вдоль железной дороги на север, их фланги прикрывали румынские, венгерские и итальянские войска.
21 августа немцы форсировали Дон в районе населенных пунктов Вертячий и Песковатка, а 23 августа они прорвались к Волге у северной окраины Сталинграда. В этот же день состоялась первая бомбардировка города, в ходе которой было совершено более 2000 самолето-вылетов. Фугасные и зажигательные бомбы привели к взрывам нефтехранилищ и массовым пожарам, организованное тушение которых оказалось невозможным из-за повреждения насосной станции. По официальным данным, 23 августа 1942 г. в Сталинграде погибли более 40 000 и получили ранения около 150 000 мирных жителей.
Кто командовал немецкой группировкой под Сталинградом
Будучи в советском плену, в 1944 г. вступил в антифашистский Союз немецких офицеров, а затем – в Национальный комитет «Свободная Германия». На Нюрнбергском процессе был свидетелем со стороны советского обвинения. После освобождения в 1953 г. проживал в Дрездене до самой смерти, 1 февраля 1957 г.
26 августа на Сталинградский фронт был направлен назначенный заместителем верховного главнокомандующего Георгий Жуков. В начале сентября командующим 62-й армии становится генерал-лейтенант Василий Чуйков. 8 сентября 4-я танковая армия вермахта своим левым флангом сомкнулась у села Яблочное с силами 6-й армии, выйдя к приволжским возвышенностям у западной окраины города.
Чуйков и 64-я армия
С июля 1942 г. командовал 64-й армией, которая после победы под Сталинградом, в апреле 1943 г., была преобразована в 8-ю гвардейскую армию. Под командованием Чуйкова она участвовала в освобождении Украины, Белоруссии и Польши, Берлинской операции. После войны стал сначала заместителем главнокомандующего советскими войсками в Германии, а в 1949-1953 гг. – главнокомандующим. В 1960 г. назначен главнокомандующим Сухопутными войсками СССР, с 1961 г. – член ЦК КПСС. Умер 18 марта 1982 г. в Москве. Похоронен в соответствии с завещанием на Мамаевом кургане в Волгограде.
«Крысиная война»
13 сентября 1942 г. начался первый штурм Сталинграда. На следующий день немцы овладели поселком Купоросное и вышли к Волге, изолировав в результате 62-армию от остальных сил. Ей на помощь 14-16 сентября были переброшены из-за Волги свыше 10 000 гвардейцев генерал-майора Александра Родимцева. Им удалось стабилизировать фронт, отбить вокзал Сталинград-I и Мамаев курган. Из-за тяжелых потерь нацисты начали вести боевые действия силами небольших штурмовых групп. Бои велись за каждое здание, которое могло переходить под контроль то одной, то другой стороны помногу раз. Обычным делом стали рукопашные схватки, которые немцы назвали «Крысиной войной». Советские штурмовые группы, в свою очередь, по ночам осуществляли диверсионную деятельность в расположении фашистских войск.
К концу сентября в распоряжении Паулюса находилась группировка из 19 дивизий общей численностью около 300 000 человек. Однако лишь восемь из них вели наступление непосредственно в черте города, в то время как остальные были растянуты по всей линии фронта протяженностью 200 км. В такой ситуации военачальник решил перегруппировать силы и нанести 27 сентября удар северо-западнее Сталинграда, где находились важнейшие советские предприятия «Красный октябрь» и «Баррикады», а также тракторный завод. Хотя немцам и удалось захватить Ворошиловский район и часть территорий Кировского, Краснооктябрьского, Баррикадного и Тракторозаводского районов, ожесточенное сопротивление советских бойцов не позволило вермахту полностью овладеть городом.
К 13 октября немецкие дивизии, за редким исключением, были истощены. В 14-й танковой дивизии насчитывалось всего 50 танков, в 24-й – 33, а к 19 октября – 15 и 29 соответственно. 14 октября Гитлер подписал приказ о переходе к стратегической обороне на всем Восточном фронте, кроме Сталинграда, который, наоборот, подвергся очередному штурму немецких войск. Главным направлением стали тракторный завод и «Баррикады».
Уже к 18 октября наступление захлебнулось, но немцы не оставляли попыток захватить заводы до начала ноября. 11 ноября 6-я армия смогла захватить южную часть завода «Баррикады» и прорваться к Волге на участке шириной 500 м. Однако дальнейшее продвижение фашистов в Сталинграде стало невозможным из-за отчаянного сопротивления красноармейцев, огромных потерь и начавшихся морозов.
Наступательный период
Еще в сентябре советское командование начало обсуждать план масштабной операции по охвату и окружению 6-й полевой и 4-й танковой армий вермахта. В октябре были подготовлены планы трех операций. В ходе «Марса» и «Юпитера» предполагалось разгромить немецкие войска на Западном и Калининском фронтах, что должно было окончательно устранить угрозу Москве. Третья операция – «Уран» – была нацелена на окружение и разгром сталинградской группировки противника.
Слабой стороной группы армий «Б» было массовое применение румынских, итальянских и венгерских дивизий – они занимали почти 70% линии фронта, отличаясь при этом от немецких частей меньшей боеспособностью и оснащенностью. Целями советских ударов были выбраны именно румынские части. СССР при этом смог нарастить выпуск танков, орудий и снарядов, кроме того были увеличены и военные поставки союзников по ленд-лизу, что позволило дать преимущество в технике над противником.
В рамках операции «Уран» войска Юго-Западного фронта планировали нанести главный удар по обороне 3-й румынской армии и прорваться на юго-восток, в сторону города Калач. Донской фронт должен был за счет двух вспомогательных ударов окружить войска противника в малой излучине Дона и отсечь их от главной группировки в районе Сталинграда. Войска Сталинградского фронта должны были начать наступление южнее города в северо-западном направлении и в результате соединиться с войсками Юго-Западного фронта. 62-я армия, в свою очередь, готовилась сковывать силы противника в Сталинграде.
Наступление началось 19 ноября и в тот же день оборона румынских сил была прорвана, уже 23 ноября подвижные соединения Юго-Западного и Сталинградского фронтов замкнули кольцо окружения. В кольце оказались 22 дивизий и множество отдельных частей численностью свыше 300 000 человек. Паулюс запросил у командования разрешение на прорыв, но Гитлер приказал продолжать держать оборону в Сталинграде. Немецкое командование предприняло попытку наладить снабжение 6-й армии по воздушному мосту, но нехватка самолетов для обеспечения нужд столь многочисленной окруженной группировки, протяженность маршрута и советские истребители не позволили этим планам осуществиться в значимой степени. Предпринятая Эрихом фон Манштейном 12 декабря попытка прорвать кольцо извне (операция «Зимняя гроза») закончилась неудачей – уже 24 декабря его войска отошли на исходные рубежи.
Завершающий этап контрнаступления под Сталинградом начался 10 января, уже к 17 января советские войска вышли на ближние подступы к городу. Площадь окружения сократилась до 600 кв. км.
20 января Паулюс запросил у Гитлера разрешение на капитуляцию, но получил отказ. Утром 31 января фюрер присвоил ему звание фельдмаршала, отметив, что «ни один немецкий фельдмаршал не попадал в плен». Но в тот же день тот сдался советским войскам. Остатки немецких сил продолжали сопротивление в северной части города, однако 2 февраля последние войска в заводском районе города капитулировали.
Итоги битвы
В результате контрнаступления под Сталинградом в плен были взяты более 90 000 солдат и офицеров и 24 генерала во главе с Паулюсом. Полностью были потеряны 6-я полевая и 4-я танковая немецкие армии, 3-я и 4-я румынские, а также 8-я итальянская. Было уничтожено около 3500 фашистских танков и штурмовых орудий, более 10 000 артиллерийских стволов и минометов, до 3000 боевых и транспортных самолетов. В Германии впервые за годы войны был объявлен национальный траур.
Медалью «За оборону Сталинграда», учрежденной 22 декабря 1942 г., были награждены 759 560 человек. За мужество и героизм, проявленные в битве, 32 соединениям и частям были присвоены почетные наименования «Сталинградские», пяти – «Донские». 55 соединений и частей удостоились орденов. 183 части, соединения и объединения были преобразованы в гвардейские. Более 120 советских бойцов получили звания Героя Советского Союза.
Разгромное поражение нацистов под Сталинградом вызвало цепную реакцию на всем южном крыле советско-германского фронта: в январе – феврале Воронежский фронт разгромил венгерские и итальянские войска под Воронежем, Острогожском и Россошью. В образовавшуюся на огромном участке фронта брешь устремились части Красной армии, а вермахту пришлось отводить войска с Кавказа, чтобы не допустить их окружения и разгрома. Красная армия перехватила стратегическую инициативу и больше не теряла ее до самого окончания войны.
Больше половины (55%) россиян считают победу в Сталинградской битве решающим событием для исхода Великой Отечественной войны, сообщал ВЦИОМ в январе 2018 г. Чаще такое мнение высказывали граждане старше 60 лет (65%), в то время как среди молодежи 18-24 лет так считали только 34%.
При этом большинство россиян не поддерживают предложение переименовать Волгоград в Сталинград. Зимой 2023 г. лишь 26% опрошенных высказались «за» такую идею. Сторонники инициативы обосновывали ее стремлением сохранить память о войне и подвиге народа, а противники указывали на большие затраты для бюджета и отсутствие смысла.
29 апреля 2025 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении международному аэропорту Волгограда исторического наименования «Сталинград». Решение было принято в целях увековечения Победы советского народа в Великой Отечественной войне.