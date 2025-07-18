CBS закроет телешоу с открыто критикующим Трампа ведущим
CBS прекратит работу «Позднего шоу» (The Late Show), которое шло более 30 лет, с мая 2026 г. Это решение компания назвала «исключительно финансовым решением, принятым в связи со сложной ситуацией в сфере вечерних шоу», сообщил американский телеканал.
Последний ведущий программы Стивен Кольбер активно критиковал деятельность президента США Дональда Трампа, отметили авторы материала. Они напомнили о последнем таком случае, когда ведущий не согласился с решением компании Paramount. Она пообещала выплатить американскому лидеру $16 млн после интервью с бывшим вице-президентом США Камалой Харрис.
В заявлении CBS о закрытии шоу же было подчеркнуто, что решение никак не связано с его «эффективностью, содержанием или другими вопросами, происходящими в Paramount».
«Позднее шоу» впервые вышло в эфир в 1993 г. с ведущим Дэвидом Леттерманом. Кольбер продолжил его работу в 2015 г. При объявлении о закрытии программы в CBS назвали последнего ведущего незаменимым и заявили, что гордятся сотрудничеством с ним.