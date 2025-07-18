CBS закроет телешоу с открыто критикующим Трампа ведущим

«Позднее шоу» впервые вышло в эфир в 1993 г. с ведущим Дэвидом Леттерманом. Кольбер продолжил его работу в 2015 г. При объявлении о закрытии программы в CBS назвали последнего ведущего незаменимым и заявили, что гордятся сотрудничеством с ним.