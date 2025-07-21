Bavaria-Bau: многие немецкие компании стали банкротами после потери рынка РФ
Предприятия по всей Германии начали банкротиться после потери российского рынка. Об этом член Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП), глава строительной компании Bavaria-Bau Вальдемар Эбергардт сообщил «РИА Новости».
Эбергардт назвал очень существенной потерю российского рынка для германского бизнеса, отметив, что результатом стали экономические сложности.
«Как после потери долгосрочных контрактов компаниям выживать, платить зарплату рабочим? Люди оказываются на улице, садятся на Bürgergeld [социальное пособие]», – сказал он.
В декабре 2024 г. президент Владимир Путин заявил на пленарном заседании форума ВТБ «Россия зовет!», что РФ не мешала развитию западного бизнеса в стране, многие компании из США и Европы не ушли. По его словам, лишь четверть западных предприятий покинули российский рынок. Российский лидер также добавил, что Москва не станет создавать особые условия, чтобы простимулировать возвращение ушедших с рынка фирм. Но и препятствовать их деятельности никто не станет.