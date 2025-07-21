Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Bavaria-Bau: многие немецкие компании стали банкротами после потери рынка РФ

Ведомости

Предприятия по всей Германии начали банкротиться после потери российского рынка. Об этом член Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП), глава строительной компании Bavaria-Bau Вальдемар Эбергардт сообщил «РИА Новости».

Эбергардт назвал очень существенной потерю российского рынка для германского бизнеса, отметив, что результатом стали экономические сложности.

«Как после потери долгосрочных контрактов компаниям выживать, платить зарплату рабочим? Люди оказываются на улице, садятся на Bürgergeld [социальное пособие]», – сказал он.

В декабре 2024 г. президент Владимир Путин заявил на пленарном заседании форума ВТБ «Россия зовет!», что РФ не мешала развитию западного бизнеса в стране, многие компании из США и Европы не ушли. По его словам, лишь четверть западных предприятий покинули российский рынок. Российский лидер также добавил, что Москва не станет создавать особые условия, чтобы простимулировать возвращение ушедших с рынка фирм. Но и препятствовать их деятельности никто не станет.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных