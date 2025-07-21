Bavaria-Bau: многие немецкие компании стали банкротами после потери рынка РФ

В декабре 2024 г. президент Владимир Путин заявил на пленарном заседании форума ВТБ «Россия зовет!», что РФ не мешала развитию западного бизнеса в стране, многие компании из США и Европы не ушли. По его словам, лишь четверть западных предприятий покинули российский рынок. Российский лидер также добавил, что Москва не станет создавать особые условия, чтобы простимулировать возвращение ушедших с рынка фирм. Но и препятствовать их деятельности никто не станет.