Песков: в отношениях Москвы и Баку настал сложный период

Песков: в отношениях Москвы и Баку настал сложный периодКремлю важно, чтобы в Азербайджане уважали русских
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у российско-азербайджанских отношений есть прочная основа. Кремль считает, что сотрудничество двух стран приносит взаимную выгоду, однако иногда случаются и «сложные периоды».
«Есть совпадение интересов двух стран, есть взаимовыгодное сотрудничество, основанное на взаимном уважении. Но иногда случается, что в отношениях двух стран происходят сложные периоды. Сейчас один из таких периодов. Мы надеемся, что этот период пройдёт», – сказал Песков во время пресс-колла.
Он подчеркнул, что Кремлю важно, что чтобы в Азербайджане уважали русских. «В России живёт очень большая азербайджанская диаспора. Практически все представители азербайджанской диаспоры – это наши законопослушные граждане, которые пользуются здесь заслуженным уважением. Те граждане, которые нарушают законы, преследуются по закону», – добавил он.
Обострение отношений между РФ и Азербайджаном началось 27 июня. Тогда в Екатеринбурге сотрудники оперативных служб задержали более 50 этнических азербайджанцев по подозрению в причастности к убийствам, совершенным в период с 2001 по 2011 г. Двое из задержанных скончались. После этого стороны обменялись дипломатическими нотами протеста.
30 июня МВД Азербайджана провело «операцию» в офисе радио Sputnik, входящего в МИА «Россия сегодня». Силовики задержали руководителя редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Суд в Баку арестовал их на четыре месяца. 1 июля в Азербайджане также произошли аресты восьмерых россиян, которых обвинили в причастности к онлайн-продаже наркотиков из Ирана и совершению киберпреступлений.