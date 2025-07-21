Песков: в отношениях Москвы и Баку настал сложный период

«Есть совпадение интересов двух стран, есть взаимовыгодное сотрудничество, основанное на взаимном уважении. Но иногда случается, что в отношениях двух стран происходят сложные периоды. Сейчас один из таких периодов. Мы надеемся, что этот период пройдёт», – сказал Песков во время пресс-колла.